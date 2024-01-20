Учет россиян за границей и памятка о поведении для мигрантов. Какие изменения готовят в России Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом

Для граждан России, живущих за границей, собираются ввести обязательный консульский учет с 20 июня 2025 года. Для приезжающих в Россию мигрантов предлагается создавать цифровые профили, в том числе с использованием биометрии, получаемой прямо в аэропортах. Для них также готовят памятку о нормах поведения.

Россияне, проживающие за рубежом, будут попадать под обязательный консульский учет, говорится в распоряжении правительства РФ о реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

«Ожидаемый результат — определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан», — следует из текста документа.

Согласно распоряжению, инициатива должна быть реализована до 20 июня 2025 года. Заниматься ею будет МИД. Как будет реализован механизм — неизвестно.

Сейчас россияне могут встать на консульский учет добровольно.

Цифровые профили

В документе также говорится о создании системы «цифровых профилей» для иностранцев, которые приезжают в Россию. База будет объединять данные миграционного учета нескольких ведомств. Разработают ее Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки России.

В плане — более 40 различных мероприятий, которые сгруппированы по шести разделам. Они касаются порядка въезда иностранцев в Россию, их адаптации, свободного перемещения студентов, научных и педагогических работников, а также профилактики нарушений миграционного законодательства.

Срок реализации — 10 декабря 2024-го.

Также планируется расширить список стран, граждане которых смогут оформить единую электронную визу в РФ. В электронной форме начнут выдавать рабочие и учебные визы.

Памятки для приезжих

Власти предлагают также создать памятку для иностранцев. В ней будут перечислены правила и нормы поведения в российском обществе. Распространять памятки будут через цифровую платформу миграционных процессов и трудовых ресурсов.

Переместить в Россию иностранный бизнес

Кроме того, российские власти собираются проработать механизм релокации в страну иностранных бизнесменов. Минэкономразвития, МИД и Минтруд разработают «правовые основы для оказания содействия предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию» к декабрю этого года.

В 2024-м также должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев сразу по прибытии в страну прямо в московских аэропортах.

Планируется апробировать и процесс аутентификации иностранцев с использованием персональных данных, размещенных в Единой биометрической системе.

Возвращение домой

Осенью британская газета Financial Times и другие СМИ начали сообщать о том, что уехавшие россияне стали массово возвращаться в РФ, и назвала это «признаком того, в какой степени Кремлю удалось сдержать некоторые из самых крупных экономических потрясений».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил, что россияне вряд ли примут обратно тех, кто после отъезда стал ругать свою страну.

«И кто-то даже уехал из страны. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — подчеркнул он.

В то же время в Кремле признали, что многие уехавшие «просто испугались», а страх — это «нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях».

Депортация

17 января президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по репатриации соотечественников, живущих за границей, в случае их незаконной депортации.

До этого в МИД РФ пообещали помочь всем депортированным из Латвии. «Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь», — заверила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

18 декабря руководитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что Рига может принудительно выдворить 1000 россиян, которые проживают в стране.