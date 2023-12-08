Военнослужащий армии Германии на боевом танке Leopard 2A6 в День Вооруженных Сил в Вильнюсе, Литва, 2023 год

«Метлы вместо танков»: бригаде ФРГ в Литве не хватит оружия для сдерживания России Welt: план Писториуса по сдерживанию РФ с помощью военных в Литве несостоятелен

Германии не хватит оружия для обеспечения бригады бундесвера, которую ФРГ планирует разместить в Литве для сдерживания России, заявил представитель ХДС/ХСС Гедехенс. По его словам, властям придется либо отложить отправку военных, либо «вместо танков выдать солдатам метлы». Министр обороны ФРГ Писториус еще летом объявил о планах разместить в Литве бригаду из 4 тыс. человек. Это первый случай в истории страны, когда бундесвер будет постоянно держать такое подразделение в другом государстве.

Германия не сможет обеспечить литовскую бригаду танками, потому что уже отдала их Украине, заявил докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс, передает Die Welt.

Парламентарий уточнил, что заместить отправленные Киеву танки бундесвер сможет в лучшем случае к 2026 году, следовательно, до тех пор солдаты смогут приобретать необходимые навыки только на тренажерах.

«Поэтому придется либо отложить переброску бригады в Литву, пока рак на горе не свистнет, либо вместо танков выдать солдатам метлы», — резюмировал Гедехенс.

Идею разместить в Литве постоянную немецкую бригаду также раскритиковал полковник Андре Вюстнер, пишет Die Welt. Он отметил, что Германия не может выполнить часть требований «к личному составу и материально-технической части» будущей бригады, и это очевидно «каждому, кто изучил в школе азы арифметики».

Что предложил министр обороны Германии

Впервые о постоянной литовской бригаде глава германского Минобороны Борис Писториус объявил в конце июня. В подразделении будет 4 тыс. человек , а возможно, и больше, отмечал министр.

Это первый в истории случай, когда ФРГ будет постоянно держать военное подразделение в чужой стране . Такая ситуация может нарушить «Основополагающий акт Россия — НАТО» от 1997 года, в котором НАТО отказывается от постоянного размещения значительных боевых сил на территории бывших частей СССР.

Соответствующее соглашение о германской помощи Берлин и Вильнюс заключили летом 2022 года. В нем говорилось, что Германия «готова возглавить сильную и боеспособную бригаду в Литве для сдерживания России и защиты от российской агрессии». Однако вначале обе страны по-разному трактовали договоренность: бундесвер хотел постоянно держать в Литве только командный костяк, а солдат присылать по необходимости. Вильнюс же настаивал, чтобы бригада находилась «под рукой» в полном составе, иначе в случае конфликта с Россией германских военных не успеют перебросить на подмогу.

В июне глава Минобороны Германии отметил, что для постоянного базирования бригады Литва должна обеспечить ее инфраструктурой. В октябре он уточнил, что литовские партнеры не успеют быстро построить необходимое, поэтому бригаду будут отправлять постепенно. К концу 2024 года бундесвер планирует развернуть в Литве «небольшое трехзначное количество» солдат из общего состава.

Для Литвы создадут отдельную бригаду, а не направят уже существующую, указал Писториус. По его мнению, найти добровольцев для постоянной службы за границей будет нетрудно, поскольку у Литвы «отличная репутация» среди немецких солдат. Кроме военных в бригаде будет гражданский персонал (ИТ-специалисты, медики). Бундесвер надеется, что при желании, члены бригады смогут перевезти в Литву свои семьи и жить с ними вместе. Поэтому для немецких военных будут строить не только казармы и полигоны, но и школы с детскими садами.

В ноябре канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ФРГ реагирует на изменение ситуации с безопасностью «долгосрочным размещением бригады» бундесвера в Литве.