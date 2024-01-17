Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Ирана объяснился за атаку по Пакистану

Глава МИД Ирана Абдоллахиан заявил, что Тегеран уважает суверенитет Пакистана

close
100%
Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. на Всемирном экономическом форуме в Давосе прокомментировал атаку, которую произвел Корпус стражей исламской революции (КСИР) на провинцию Пакистана Белуджистан. Его слова приводит ТАСС.

«Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории», — сказал он.

Он отметил, что поговорил со своим коллегой — министром иностранных дел Пакистана — и заверил его в том, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.

Накануне стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан.

В МИД Пакистана заявили, что решительно осуждают удары Ирана по своей территории. Министерство иностранных дел Пакистана также осудило нарушение Ираном воздушного пространства страны.

Также стало известно, что Пакистан отзывает своего посла из Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами