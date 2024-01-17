Глава МИД Ирана объяснился за атаку по Пакистану

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. на Всемирном экономическом форуме в Давосе прокомментировал атаку, которую произвел Корпус стражей исламской революции (КСИР) на провинцию Пакистана Белуджистан. Его слова приводит ТАСС.

«Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории», — сказал он.

Он отметил, что поговорил со своим коллегой — министром иностранных дел Пакистана — и заверил его в том, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.

Накануне стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан.

В МИД Пакистана заявили, что решительно осуждают удары Ирана по своей территории. Министерство иностранных дел Пакистана также осудило нарушение Ираном воздушного пространства страны.

Также стало известно, что Пакистан отзывает своего посла из Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.