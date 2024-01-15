Худший косплей года: почему Шольц так и не стал Меркель

Олаф Шольц зашел в 2024 год явно не через ту дверь. Его рейтинги на дне, правительство не справляется с кризисом в стране, забастовки фермеров и машинистов парализуют экономику, оппозиция требует досрочных выборов, да и соратники шепчутся, что ему пора в отставку.

Говоря откровенно, дела у канцлера хуже некуда. А ведь еще недавно он воплощал надежды немцев на «длинную эпоху Меркель». В 2021 году вся избирательная кампания СДПГ (Социал-демократической партии Германии. — «Газета.Ru») была построена на параллелях между Шольцем и уходившей в отставку канцлерин (от нем. Kanzlerin, которое используется для обозначения женщины на посту канцлера. — «Газета.Ru»). Политик и сам выстраивал образ идеального преемника: был таким же скучным и нехаризматичным, как Меркель, копировал ее твердый, но размеренный стиль управления и обещал верно продолжать начинания канцлерин.

Выдающая заурядность «мистера Меркель», как тогда называли Шольца, подкупила немцев. Но практика показала, что одного этого было недостаточно для повторения успеха предшественницы.

Секрет Меркель был в способности договариваться с абсолютно разными политическими силами. Тихий и нерешительный бюрократ Шольц оказался обделен этим качеством — хотя ему оно бы очень пригодилось.

Главной проблемой канцлера стало его собственное правительство. В 2021 году СДПГ не получила большинства в бундестаге, поэтому ей пришлось формировать кабмин вместе с левыми «Зелеными» и правыми либералами из Свободной демократической партии (СвДП). Иными словами, получилась сборная солянка из партий с противоположными идеологиями и взглядами на важнейшие для страны проблемы.

Привести к единому знаменателю партнеров, каждый из которых тянет одеяло на себя, мог только сильный и авторитетный канцлер. А вот под началом Шольца работа правительства стала похожа на экранизацию басни «Лебедь, рак и щука», которая постоянно прокручивается на повторе.

Все это происходило в условиях, когда Германия остро нуждалась в структурной перестройке экономики. Из-за энергокризиса и высоких цен на электричество немецкие промышленники переносят производство за рубеж. В стране наблюдаются перебои с железнодорожным транспортом из-за износа инфраструктуры. Армия безнадежно устарела за десятилетия недофинансирования. Вдобавок ко всему Шольц взялся за масштабный проект по переходу на «зеленую» энергетику.

Было не очень понятно, как расползающаяся по швам коалиция решит столь важные задачи. Она и не решила — партнеры споткнулись о вопрос, откуда брать на все это деньги. СДПГ и «Зеленые» наотрез отказались сокращать социальные расходы. А СвДП не захотела повышать налоги и пересматривать принятое в эпоху Меркель правило «долгового тормоза», которое сильно ограничивает возможности государства брать кредиты.

Даже попытка перевести Германию на «зеленое» отопление чуть не закончилась для правящей коалиции катастрофой. Инициатива привела к жесткому конфликту между «Зелеными» и СвДП, который затянулся на полгода. Простые немцы тоже оказались не в восторге от перспективы отказаться от дешевых газа и мазута в пользу дорогих «зеленых» систем. Поэтому они ушли к ультраправой партии «Альтернатива для Германии», а отопительный вопрос стал символом бардака в правительстве.

Казалось, хуже быть не может. Но под конец 2023 года Конституционный суд подкинул Шольцу еще одну задачку. 15 ноября он признал незаконным решение перенаправить €60 млрд неиспользованных кредитов из ковидного фонда на экологические проекты. Деньги изъяли из казны, после чего в ней образовалась многомиллиардная дыра, которую оказалось нечем затыкать.

Коалиции Шольца потребовался месяц, чтобы достичь временного компромисса. Но и тут не обошлось без последствий. Решение сэкономить на субсидиях и налоговых послаблениях для сельскохозяйственной сферы вызвало массовые протесты фермеров. Да и внутри коалиции снова начались бурления: «Зеленые» раскритиковали СвДП за нападки на аграриев, а либералы поставили на внутрипартийное голосование выход из правительства (оно, правда, провалилось). Из-за бесконечных разборок рейтинги союзников по коалиции пикировали вниз.

Сейчас суммарная поддержка трех партий не превышает 33% — это столько же, сколько у одного оппозиционного блока ХДС/ХСС (включает партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии». — «Газета.Ru»). Персональный рейтинг Шольца обвалился настолько, что ему досталось «гордое» звание самого непопулярного главы правительства в истории.

В настоящее время в Германии сложился консенсус, что для выхода из кризиса Шольц должен уйти. За это выступают и оппозиция, и простые избиратели, и даже однопартийцы канцлера. Шольц пока не поддается давлению извне. Поэтому его судьба будет зависеть от того, как долго партнеры по коалиции смогут уживаться друг с другом.

Конечно, кто бы ни сменил Шольца, он или она вряд ли вернут Германии спокойную эпоху Меркель. Но, наверное, это и не нужно. Может статься, что проблема Шольца не только в неудачном копировании предшественницы. Возможно, старые методы правления просто не работают в новой политической реальности. А значит, Германии самое время попробовать что-то иное.

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