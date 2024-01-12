Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев, 12 января 2024 года

«Британия с вами — сколько потребуется». Сунак подписал с Зеленским «историческое» соглашение Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали «историческое соглашение» о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал документ «абсолютно пустым». Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что появление на Украине военного контингента третьих государств означает объявление войны России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом Сунак написал в соцсети X.

«Я на Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может ослабнуть и не ослабнет. Для всех украинцев, Британия с вами — столько, сколько это потребуется», — заявил премьер-министр.

Сунак прибыл в Киев в президентском поезде, пишет издание «Суспiльне». Вместе с ним на Украину приехали министр обороны королевства Грант Шэппс и замначальника штаба обороны Гвин Дженкинс.

«Историческое соглашение»

Риши Сунак в рамках своего визита в Киев подписал с президентом Украины соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, пишет издание «Европейская правда». О том, что целью поездки премьер-министра на Украину было подписание этого документа, ранее заявили в британском кабмине. В публикации соглашение называют «историческим».

«Страны G7 («Большой семерки») договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году (гарантии включают в себя усиление военной помощи, представление Киеву самолетов и артиллерии, незамедлительную помощь в случае нового военного конфликта с Россией, поддержку украинского ВПК; в рамках гарантий страны «Большой семерки» обязались поддерживать Украину столько, сколько понадобится). Великобритания — первая страна, заключившая соответствующее соглашение. Документ станет шагом в развитии незыблемого 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством», — говорится в заявлении правительства.

Соглашение официально закрепляет меры поддержки, которые Великобритания оказывает Украине, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Документ также обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины.

Обязательства Великобритании в рамках этого соглашения будут действовать до вступления Украины в НАТО, пишет «Европейская правда».

Перед встречей с Зеленским Сунак также объявил, что Великобритания выделит Киеву военную помощь на £2,5 млрд в 2024–2025 годах. По данным правительства, эта сумма на £200 млн больше, чем помощь, выделенная в предыдущие два года.

Как минимум £200 млн потратят на закупку и производство «тысяч дронов для Украины, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники большой дальности». Британский кабмин отмечает, что это будет «крупнейшая поставка дронов на Украину из любой страны». Планируется, что большинство БПЛА будет производится в самой Великобритании, а минобороны королевства будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить поставки беспилотников.

В рамках нового пакета военной помощи Великобритания также поставит Украине дальнобойные ракеты, артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства.

Ожидается, что во время своего визита в Киев Сунак также встретится с сотрудниками экстренных служб Украины и объявит о выделении дополнительных £18 млн гуманитарной помощи.

«Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших дронов и подписываем новое историческое Соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, необходимые ей на долгосрочную перспективу», — цитирует Сунака британский кабмин.

Реакция России

На визит Сунака в Киев для подписания «исторического соглашения» обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что размещение на Украине военного контингента третьих государств означает объявление войны России.

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране»,

— написал он в своем Telegram-канале.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» назвал соглашение между Лондоном и Киевом «абсолютно пустым». По словам Джабарова, выполнение тех мер, которые прописаны в документе, ни к чему не приведет ни для Британии, ни для Украины. Сенатор добавил, что Великобритания хочет «играть роль супердержавы, которую она давно потеряла».

«По мере реализации задач специальной военной операции роль Британии будет сокращаться», — заключил Джабаров.