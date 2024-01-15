Обострение в Красном море: хуситы атаковали американский корабль

Несмотря на атаки по Йемену, хуситы продолжили атаковать западные корабли. За последние два дня движение обстреляло эсминец Пентагона (безуспешно) и американский контейнеровоз (успешно). Министр обороны Великобритании пообещал «необходимые решения», если хуситы не остановятся.

Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету по американскому контейнеровозу Gibraltar Eagle, сообщило центральное командование американской армии (CENTCOM) в соцсети X.

«Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили ... ракету из контролируемых хуситами районов Йемена и поразили контейнеровоз. <...> Судно не сообщило о травмах или значительных повреждениях и продолжает свой путь», — отметило командование.

CENTCOM уточнило, что атакованный корабль плавает под флагом Маршалловых островов (государство в западной части Тихого океана), но используется США. Инцидент произошел 15 января примерно в 16:00 мск.

«В результате удара судно получило незначительные повреждения грузового отсека, но оно устойчиво и направляется в сторону от этого места. Моряки на борту не пострадали. Судно перевозит груз стальной продукции», — сообщил Sky News судовой оператор, компания Eagle Bulk Shipping.

Gibraltar Eagle плыл по Аденскому заливу (на берегу которого находится Йемен), когда его с берега атаковали хуситы, отмечает Sky News. В тот момент контейнеровоз находился примерно в 95 морских милях (около 361 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден, по данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Представитель вооруженных сил Йемена, генерал Яхья Сариа подтвердил атаку на американский корабль в Аденском заливе, не уточняя, что это было гражданское судно. Он заявил, что попадание по кораблю было «точным», и отметил, что хуситы использовали несколько морских ракет.

«Вооруженные силы Йемена рассматривают все американские и британские военные корабли, участвующие в агрессии против нашей страны, как враждебные цели», — добавил Сариа.

Накануне, 14 января хуситы также запустили противокорабельную крылатую ракету по американскому военному эсминцу Laboon в южной части Красного моря.

«Ракета была сбита в непосредственной близости от побережья Ходейды американским истребителем. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало», — передал CENTCOM.

Атака хуситов 14 января стала первой с тех пор, как 12 января США и Великобритания начали авиаудары по Йемену.

Что происходит в регионе

Хуситы атакуют иностранные суда с конца октября в знак солидарности с сектором Газа. Изначально движение утверждало, что нападает лишь на корабли, связанные с Израилем. В ответ США, заручившись поддержкой других западных стран, начали в Красном море операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите судоходства. В рамках нее в море дежурят военные корабли Пентагона и Великобритании.

Ситуация обострилась 10 января, когда хуситы запустили по западной группе кораблей залп из дронов-камикадзе и различных ракет. Со стороны западных союзников, по их утверждениям, никто не пострадал, а техника не получила никаких повреждений, но за этим последовал жесткий ответ — впервые за время операции начали бомбить сам Йемен.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания обстреляли несколько городов, включая йеменскую столицу Сану. Всего союзники нанесли десятки авиаударов в 28 местах. Хуситы сообщили, что пятеро членов движения погибли, шестеро ранены.

В ночь на субботу, 13 января, вновь бомбили Сану. Всего авиаудары Великобритании по Йемену уничтожили 13 объектов хуситов, сообщил 15 января британский премьер Риши Сунак.

В ответ член руководства хуситов Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».

«Запомните мои слова. ... Мы примем меры. Всего три слова: мы подожжем регион», — заявил Джахаф.

Британский министр обороны Грант Шаппс со своей стороны 15 января указал, что западные союзники не собираются проводить наземные операции в Йемене.

«Наше намерение состоит не в том, чтобы идти в Йемен или что-то в этом роде, а просто в том, чтобы послать очень ясный, как я надеюсь, недвусмысленный сигнал поддерживаемым Ираном хуситам о том, что их поведение в Красном море совершенно неприемлемо», — пояснил министр.

В то же время он отметил, что если хуситы не остановятся, «придется принимать решения, которые необходимо принять».