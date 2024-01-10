«Будут последствия»: США и Британия пригрозили хуситам после «крупнейшей атаки» Нападение йеменских хуситов на корабль ВМС США в Красном море закончилось неудачей

Хуситы провели «крупнейшую атаку» по западным кораблям в Красном море с помощью залпа из дронов-камикадзе и различных ракет. В Великобритании и США йеменскому движению пообещали «серьезные последствия». Сами хуситы заявили, что целились по американцам, стараясь отомстить США, которые в конце декабря убили 10 членов движения, пытавшихся захватить гражданское судно. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Заявление Британии

Военные корабли США и Великобритании отразили атаку движения хуситов, противник использовал дроны, cообщил в соцсети Х министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

«[Британский эсминец] HMS Diamond вместе с военными кораблями США отразил крупнейшую на сегодня атаку поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море», — написал министр.

Он добавил, что эсминец уничтожил вражеские беспилотники с помощью корабельных орудий и ракет «Морская гадюка». Каждая такая ракета стоит от 1 до 2 млн фунтов стерлингов (более $2,5 млн), а цена дронов, которые предположительно применяют хуситы, около $20 тыс., отмечает британская газета The Guardian.

Хуситы атаковали накануне вечером, рассказал Шэппс на пресс-конференции. По данным частной разведывательной компании Ambrey, нападение произошло возле йеменских портовых городов Ходейда и Моха.

Британский HMS Diamond поддерживали три американских эсминца и американские палубные истребитель-штурмовик F/A-18A Hornet, указано в сообщении Центрального командования США (Centcom). Вместе они сбили 18 дронов-камикадзе, две противокорабельные крылатые и одну противокорабельную баллистическую ракеты .

По заявлениям военных США и Великобритании, со стороны западных союзников никто не пострадал, их техника также не получила никаких повреждений.

Британское минобороны заявило, что атака хуситов была направлена против эсминца Великобритании, поддерживающих его кораблей и в целом против гражданского судоходства в этом регионе. Это 26-е нападение хуситов в Красном море с 19 ноября , подсчитало Centcom. Например, 16 декабря хуситы запустили 14 дронов, 26 декабря — 17 беспилотников и пытались захватить грузовое судно 31 декабря.

Шэппс подчеркнул, что последняя атака хуситов «меняет ситуацию». Великобритания, ее западные союзники и Саудовская Аравия, по словам министра, согласны с тем, что подобные нападения на военные корабли и торговые суда в южной части Красного моря «не могут дальше продолжаться». Намекая на возможный военный ответ, Шэппс посоветовал журналистам «следить за этим регионом».

Британское ведомство подчеркнуло, что подобные «незаконные нападения» абсолютно неприемлемы, и если они продолжатся, «хуситы понесут ответственность за последствия».

«Мы предпримем действия, необходимые для защиты невинных жизней и мировой экономики», — пообещало минобороны Великобритании.

Шэппс уточнил, что часть сбитых дронов — иранского производства. «Я нисколько не сомневаюсь, что иранцы стоят за тем, что они [хуситы] делают», — сказал он. Министр добавил, что Иран помогает хуситам с разведкой.

Мстили американскому кораблю

Йеменское движение хуситов сообщило, что целью удара был не британский, а американский корабль и он наносился в ответ на предыдущую атаку США. Об этом заявил представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сариа. По его словам, американцы 31 декабря «вероломно напали» на военно-морские силы Йемена и убили 10 йеменских военных. Тогда, по заявлению американцев, хуситы на четырех небольших лодках обстреляли идущий под флагом Сингапура контейнеровоз Hangzhou и пытались его захватить.

Бывшие неподалеку на двух авианосцах вертолеты ВМС США потопили три лодки хуситов.

Для последней атаки против американского корабля ВМФ, ракетные силы и ВВС Йемена провели совместную операцию «с использованием большого количества баллистических и морских ракет, а также беспилотников», рассказал Сариа.

Представитель хуситов добавил, что атакованный корабль США «поддерживал сионистское образование» (то есть, Израиль). «Йеменские вооруженные силы будут и дальше поддерживать Палестину и препятствовать израильским кораблям или тем, кто направляется в порты оккупированной Палестины, ходить в Аравийском и Красном морях до тех пор, пока агрессия против сектора Газа не прекратится», — резюмировал Сариа.

США пригрозили последствиями

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен гарантировал хуситам «последствия» за их последнее нападение.

«Мы ясно давали понять <...>, что если это продолжиться, как это случилось вчера, будут последствия. ..Особенно важно, чтобы мы реагировали, когда встречаем что-то наподобие агрессии, исходящей от хуситов. Это явная угроза интересам стран всего мира. И важно, чтобы международное сообщество объединилось и отреагировало», — призвал Блинкен.

США «рассматривают все варианты», поскольку стремятся достичь как можно большего международного консенсуса относительно необходимости остановить хуситов, сообщил CNN глава Госдепа.

Проблемы в Красном море

Красное море связывает Ближний Восток и Азию с Европой через Суэцкий канал и узкий Баб-эль-Мандебский пролив. Через этот пролив проходит около 10% всей нефти, продаваемой в мире морским путем. Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива. Хуситы, радикальное движение шиитов-мусульман, захватило власть в Йемене в 2014-15 годах.

С конца октября хуситы под предлогом поддержки сектора Газа начали нападать на коммерческие суда в Красном море. Движение утверждает, что атакует лишь перевозчиков, связанных с Израилем. Сложившаяся ситуация нарушила 20% мировых морских перевозок и затронула интересы более 40 стран, говорил Блинкен.

«Это не просто региональная проблема… Это означает, что доставка товаров туда, куда они должны быть отправлены, занимает больше времени. Это увеличивает стоимость, и эти затраты перекладываются на потребителей по всему миру», — пояснял госсекретарь.

США и еще 20 стран 18 декабря начали операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) для защиты судоходства в Красном море. Часть участников направили военные корабли, другие ограничились командировкой в штаб-квартиру операции своих военных и обменом информацией.

Сейчас США также пытаются провести через ООН резолюцию, где говорится, что нападения хуситов препятствуют глобальной торговле «и подрывают навигационные права и свободы, а также региональный мир и безопасность». В документе говорится, что ООН примет к сведению «право государств-членов в соответствии с международным правом защищать свои суда от нападений, в том числе тех, которые подрывают свободное судоходство».