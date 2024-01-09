Важные выборы: где будут избирать президентов и парламенты в наступившем году

Первая политическая интрига развернется 13 января — пройдут выборы главы Тайваня, о недопустимости вмешательства в которые Китай предупредил США. Следом придут мартовские выборы президента России, вмешательство в которые извне уже фиксируют МИД России, наблюдатели и эксперты. Дальше — больше: выборы в Европарламент в июне, выборы президента США в ноябре...
В то время как западные так называемые элиты, не стесняясь в выражениях, ставят неутешительные диагнозы политическому процессу в России, на срыв которого все еще возлагают большие надежды, все самое интересное разворачивается как раз на их территории. В июне пройдут выборы в Европейский парламент — законодательный и представительный орган Евросоюза, напрямую избираемый гражданами государств-членов ЕС. А в ноябре своего президента определят выборщики в США. Судя по социологии, вместо вмешательства в чужие выборы, западным элитам не мешало бы обратить внимание на настроения в своем обществе.
Под занавес года Ipsos опубликовал тревожные для «эталонных» демократий тенденции, свидетельствующие о кризисе доверия избирателей. Пока альянс из западных стран так отчаянно сначала искал, а потом защищал демократию на Украине, вера в демократию пошатнулась в их собственных странах.
По данным опроса Ipsos, ухудшение состояния демократии, а фактически кризис управления, за последние пять лет отмечают 7 из 10-ти респондентов в США, 6 из 10-ти — в Великобритании (где, к слову, в этом году состоятся парламентские выборы), а также 73% опрошенных во Франции. В Хорватии, Италии, Польше «не удовлетворены» состоянием демократии почти половина избирателей, ратуя за «радикальные перемены».
В данном контексте предстоящие выборы в Европарламент добавляют Брюсселю головной боли. Только немного улеглись страсти по громкому коррупционному скандалу «катаргейт», стоившему кресла вице-президенту Европарламента, как подоспели весьма неутешительные для европолитиков итоги национальных выборов в ряде европейских государств в 2023 году.
Палки в колеса евроинтеграции ожидаются теперь не только от Венгрии, но и Словакии, Нидерландов. Опасения Брюсселя об исходе выборов в Европарламент вполне обоснованы. Правящие коалиции ряда стран-тяжеловесов ЕС бьют антирекорд за антирекордом, протестный потенциал, подпитываемый экономическими трудностями, набирает обороты. Тем временем повестка так называемых евроскептиков и национал-консерваторов, продвигающих приоритет национальных интересов, пользуется у избирателей все большей популярностью. Им-то и прочат усиление позиций в законодательном органе Евросоюза.
И, конечно, еще одним «примером демократии» вновь обещают стать выборы президента США. По данным опроса Harvard CAPS/Harris Poll, уже 63% американских избирателей уверены, что страна движется в неправильном направлении. На фоне рекордного падения популярности президента Джо Байдена весьма интересно наблюдать за чередой скандалов вокруг Дональда Трампа — в частности, решением Верховного суда штата Колорадо об исключении Трампа из избирательных бюллетеней в штате Колорадо и односторонним решением госсекретаря штата Мэн о недопуске Трампа к праймериз в штате Мэн. Все это наводит на мысль, что «демократию на экспорт» американцам пора развернуть на реэкспорт.
Что ж, смотрим, анализируем, готовимся.
Автор — член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.