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Важные выборы: где будут избирать президентов и парламенты в наступившем году

Политолог Шаповалов назвал наступивший год периодом больших выборов

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Charles Krupa/AP
Начавшийся 2024-й будет богат на избирательные кампании. По мнению члена правления Российской ассоциации политической науки, руководителя проектов ЭИСИ, эксперта ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Владимира Шаповалова, интерес тут, впрочем, вызывает не столько ход или уровень выборов, сколько реакция на них западных элит, самоназначенных лидерами общественного мнения. Она в одинаковых ситуациях оказывается совершенно разной.

Первая политическая интрига развернется 13 января — пройдут выборы главы Тайваня, о недопустимости вмешательства в которые Китай предупредил США. Следом придут мартовские выборы президента России, вмешательство в которые извне уже фиксируют МИД России, наблюдатели и эксперты. Дальше — больше: выборы в Европарламент в июне, выборы президента США в ноябре...

В то время как западные так называемые элиты, не стесняясь в выражениях, ставят неутешительные диагнозы политическому процессу в России, на срыв которого все еще возлагают большие надежды, все самое интересное разворачивается как раз на их территории. В июне пройдут выборы в Европейский парламент — законодательный и представительный орган Евросоюза, напрямую избираемый гражданами государств-членов ЕС. А в ноябре своего президента определят выборщики в США. Судя по социологии, вместо вмешательства в чужие выборы, западным элитам не мешало бы обратить внимание на настроения в своем обществе.

Под занавес года Ipsos опубликовал тревожные для «эталонных» демократий тенденции, свидетельствующие о кризисе доверия избирателей. Пока альянс из западных стран так отчаянно сначала искал, а потом защищал демократию на Украине, вера в демократию пошатнулась в их собственных странах.

По данным опроса Ipsos, ухудшение состояния демократии, а фактически кризис управления, за последние пять лет отмечают 7 из 10-ти респондентов в США, 6 из 10-ти — в Великобритании (где, к слову, в этом году состоятся парламентские выборы), а также 73% опрошенных во Франции. В Хорватии, Италии, Польше «не удовлетворены» состоянием демократии почти половина избирателей, ратуя за «радикальные перемены».

В данном контексте предстоящие выборы в Европарламент добавляют Брюсселю головной боли. Только немного улеглись страсти по громкому коррупционному скандалу «катаргейт», стоившему кресла вице-президенту Европарламента, как подоспели весьма неутешительные для европолитиков итоги национальных выборов в ряде европейских государств в 2023 году.

Палки в колеса евроинтеграции ожидаются теперь не только от Венгрии, но и Словакии, Нидерландов. Опасения Брюсселя об исходе выборов в Европарламент вполне обоснованы. Правящие коалиции ряда стран-тяжеловесов ЕС бьют антирекорд за антирекордом, протестный потенциал, подпитываемый экономическими трудностями, набирает обороты. Тем временем повестка так называемых евроскептиков и национал-консерваторов, продвигающих приоритет национальных интересов, пользуется у избирателей все большей популярностью. Им-то и прочат усиление позиций в законодательном органе Евросоюза.

И, конечно, еще одним «примером демократии» вновь обещают стать выборы президента США. По данным опроса Harvard CAPS/Harris Poll, уже 63% американских избирателей уверены, что страна движется в неправильном направлении. На фоне рекордного падения популярности президента Джо Байдена весьма интересно наблюдать за чередой скандалов вокруг Дональда Трампа — в частности, решением Верховного суда штата Колорадо об исключении Трампа из избирательных бюллетеней в штате Колорадо и односторонним решением госсекретаря штата Мэн о недопуске Трампа к праймериз в штате Мэн. Все это наводит на мысль, что «демократию на экспорт» американцам пора развернуть на реэкспорт.

Что ж, смотрим, анализируем, готовимся.

Автор — член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.

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