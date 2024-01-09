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США считают, что поданный в ООН иск к Израилю отдаляет от разрешения конфликта

Блинкен: поданный в суд ООН иск к Израилю отвлекает от урегулирования конфликта

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен от лица Соединенных Штатов заявил, что поданный ЮАР в Международный суд ООН иск к Израилю за действия в секторе Газа отвлекает внимание мировой общественности от урегулирования палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

«Мы считаем, что подача иска против Израиля в Международный суд [ООН] отвлекает мир от всех этих важных усилий», — сказал он на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Как сообщили в МИД ЮАР 29 декабря 2023 года, страна обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. В ответ на это израильское внешнеполитическое ведомство призвало суд отклонить требование ЮАР о признании еврейского государства нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в палестинском анклаве.

Согласно документу Международного суда ООН, слушания по обращению ЮАР о действиях израильских военных в секторе Газа пройдут 11-12 января в Гааге.

Ранее президент Израиля высказался по поводу иска по обвинению страны в геноциде.

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