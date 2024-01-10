В Израиле призвали «сжечь сектор Газа»

Правый депутат Кнессета Израиля (парламента) от консервативной политической партии «Ликуд» Нассим Ватури призвал Армию обороны Израиля «сжечь сектор Газа». Об этом сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на депутата.

«В преддверии слушаний в Гааге депутат Кнессета от «Ликуда» усиливает призыв «сжечь сектор Газа», — говорится в сообщении издания.

При этом, по словам депутата, армии Израиля удалось эвакуировать невинных мирных жителей из северной части Газы.

Как сообщили в МИД ЮАР 29 декабря 2023 года, страна обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. В ответ на это израильское внешнеполитическое ведомство призвало суд отклонить требование ЮАР о признании еврейского государства нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в палестинском анклаве.

До этого сообщалось, что координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк провел секретные переговоры в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и обсудил с ним усилия по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль арестовал десятки палестинских журналистов с начала войны с ХАМАС.