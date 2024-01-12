«Не допустить афганского позора». Чего ждать от США после ударов по Йемену? Полковник Ходаренок: Байден будет добиваться полного разгрома хуситов

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и их союзники нанесли ракетно-авиационные удары по объектам хуситов в Йемене. Это стало ответом на нападения группировки на торговые суда в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Как будет дальше развиваться конфликт, проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Обстановка в регионе

За последнее время хуситы осуществили 27 нападений на торговые суда из более чем 50 стран мира. Своеобразной последней каплей, которая переполнила чашу терпения Соединенных Штатов, стала атака йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) на корабль ВМС США 9 января 2024 года.

Сейчас в Аденском заливе развернута авианосная ударная группа (АУГ) американских ВМС в составе атомного авианосца USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), эсминцев с управляемым ракетным оружием USS Carney (DDG-64, 90 УВП типа Мк41, устройств вертикального пуска для ракет различных классов), USS Laboon (DDG-58) и USS Thomas Hudner (DDG-116), а также атомная подводная лодка класса Ohio (USS Florida, SSGN-728, может взять на борт 124 крылатых ракеты «Томагавк») и многоцелевая атомная подводная лодка класса Los Angeles (имя корабля пока не установлено). Действия АУГ поддерживают несколько судов обеспечения.

Помимо этого, в Восточном Средиземноморье находится еще одна авианосная ударная группа ВМС США, состоящая из авианосца USS Gerald R. Ford и пяти кораблей сопровождения, а также штабной корабль USS Mount Whitney, с которого осуществляется управление и взаимодействия всеми силами и средствами в регионе. На борту Mount Whitney находится и командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши.

Наконец, в Красном море размещены эсминец HMS Diamond (D34) Королевских ВМС Великобритании и многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции (D653).

Согласно опубликованному Белым домом совместному заявлению правительств Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея, Британии и США, в ударах по Йемену приняли участие десять стран . Они «без колебаний будут защищать жизни и свободное движение торговли на одном из самых важных водных путей в мире».

В американском военном ведомстве заявили, что 12 января ракетно-авиационные удары наносились по более чем 60 целям, включая пункты управления, склады боеприпасов, стартовые позиции оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов, противокорабельных систем, площадки для запуска беспилотников, радиоэлектронные средства противовоздушной обороны. В боевых действиях приняли участие четыре самолета Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании с авиабазы Акротири на острове Кипр.

Сценарий развития события

Скорее всего, какой-то разовой акцией действия многонациональных сил (а именно так уже можно назвать группировку, созданную в регионе) 12 января не станут, и удары по хуситам будут продолжаться до тех пор, пока движение «Ансар Аллах», образно говоря, не выкинет белый флаг.

Иными словами, есть все основания предполагать, что США и их союзники намерены действовать в Йемене до полного разгрома хуситов, а боевой и численный состав войск, сил и средств многонациональных сил будет только наращиваться.

Цена для Вашингтона в стартовавшем вооруженном конфликте, без всякого преувеличения, исключительно велика. Администрация президента США по определению не может допустить второго афганского позора, а сам глава Белого дома наверняка намерен выступить в роли защитника права, порядка и мировой торговли. Проиграть в этом конфликте для Джо Байдена в предвыборный год равносильно политическому самоубийству. По этим причинам события вокруг Йемена будут развиваться исключительно по нарастающей.

Для Соединенных Штатов весьма важно показать и свою военную мощь (и очередные технологические новинки), причем сделать это Белом дому предстоит крайне убедительно и для союзников, и для противников.

close Многоцелевой истребитель Королевских ВВС Eurofighter Typhoon вылетает с военной базы на Кипре для нанесения авиаударов по военным объектам в Йемене, 12 января 2024 года Последствия ударов по Йемену, 12 января 2024 года Многоцелевой истребитель Королевских ВВС Eurofighter Typhoon на авиабазе в Акротири (Кипр) после нанесения ударов по военным объектам в Йемене, 12 января 2024 года Пуск ракеты с военного корабля во время операции возглавляемой США коалиции против военных объектов в Йемене, 12 января 2024 года Карта ударов по по военным объектам в Йемене, 12 января 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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К примеру, военному ведомству США предстоит продемонстрировать, что все угрозы хуситов разного рода противокорабельными и тактическими ракетами, беспилотными летательными аппаратами и катерами-камикадзе для ВМС и ВВС США являются не более чем сотрясением воздуха. Поэтому для Вашингтона весьма важно в ходе боевых действий не потерять ни одного самолета, ни одного корабля.

Вести боевые действия Соединенные Штаты, скорее всего, намерены по аналогии с операцией Армии обороны Израиля в секторе Газа:

Во-первых, к мнению мирового сообщества по поводу ударов по хуситам Белый дом и его союзники по примеру Израиля отнесутся положительно — от слова «положить».

Во-вторых , девизом операции, скорее всего, станет какая-либо аналогия израильского слогана «разрушай и завоевывай».

То есть, в ходе операции против хуситов наверняка будет реализован принцип времен Первой мировой войны (разумеется, исключительно на новой технологической основе) — «порядок важнее быстроты», то есть очередные удары по хуситам будут наноситься только после полного подавления сопротивления (уничтожения формирований движения) на тех или иных участках местности (опорных пунктах).

Уже с самого первого дня операции Соединенные Штаты действуют в соответствии со своей излюбленной тактикой — удары происходят в предрассветные часы. Если это будет продолжаться в течение двух-трех месяцев, то одно только это обстоятельство (помимо огневого воздействия) способно любого противника измотать до предела.

Будет ли сухопутная операция?

Реальна ли в ближайшем будущем высадка экспедиционных соединений морской пехоты США на территорию Йемена? Вполне возможно, что так и будет, но только в перспективе.

На данном этапе Пентагон, скорее всего, в ходе ударов с моря и воздуха намерен размолотить под ноль всю военную инфраструктуру движения «Ансар Аллах» и нанести противнику непоправимые потери в живой силе, вооружении и технике. Только после этого в военном ведомстве США, возможно, будет обсуждаться вопрос о боевом применении подразделений морской пехоты и сухопутных войск, поскольку без этого победа не может считаться полной.

close 100% Карта ударов по по военным объектам в Йемене, 12 января 2024 года independent.co.uk

Если США ограничатся полумерами (один-два удара) и не добьются сокрушительного поражения хуситов, то военно-политические последствия и для Вашингтона в целом, и для президента Джо Байдена будут более чем печальны. И с ролью мирового лидера и жандарма США придется в этом случае окончательно расстаться, военная мощь американских ВС окажется под вопросом, а все противники Вашингтона необычайно воспрянут духом.

Так что скорее всего, сегодняшние удары по хуситам являются первым днем многомесячной кампании США и их союзников, а срок ее окончания будет определяться только одним обстоятельством — окончательным сокрушением движения «Ансар Аллах». Альтернативы для Джо Байдена просто нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).