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Политика

Военная операция на Украине, день 688-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 688-й день

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Кадр из видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии ради согласия страны продолжить финансирование Украины, сообщила газета FT. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев получит от Брюсселя €1,7 млрд «в виде налогов на интерес от замороженных активов» РФ. США ввели новые санкции против трех российских юридических лиц и одного физического лица из-за предполагаемой передачи России ракет из КНДР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:56

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости заявил, что он скептически относится к заявлению США о прекращении помощи Украине.

08:47

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.

08:38

08:29

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении и заставили противника отступить, передал ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.

08:23

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил, что Киев получит от Брюсселя €1,7 млрд «в виде налогов на интерес от замороженных активов» РФ. Речь идет о доходе от реинвестирования замороженных активов.

08:16

США расширили список санкций, введя их в отношении российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» и ее директора Владимира Михейчика, полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области и четырех самолетов, которые якобы способствовали поставкам баллистических ракет КНДР и сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года, сказано в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

08:06

❗️Еврокомиссия готова ввести аудит помощи Украине, чтобы Венгрия согласилась продолжать финансирование Киева, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 688-го дня специальной военной операции России на Украине.

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