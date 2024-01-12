Военная операция на Украине, день 688-й

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости заявил, что он скептически относится к заявлению США о прекращении помощи Украине.
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении и заставили противника отступить, передал ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил, что Киев получит от Брюсселя €1,7 млрд «в виде налогов на интерес от замороженных активов» РФ. Речь идет о доходе от реинвестирования замороженных активов.
США расширили список санкций, введя их в отношении российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» и ее директора Владимира Михейчика, полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области и четырех самолетов, которые якобы способствовали поставкам баллистических ракет КНДР и сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года, сказано в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
❗️Еврокомиссия готова ввести аудит помощи Украине, чтобы Венгрия согласилась продолжать финансирование Киева, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.