Военная операция на Украине, день 687-й

Три опорных пункта украинских войск уничтожены огнем российской артиллерии под Клещеевкой, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Он уточнил, что вместе с личным составом были уничтожены и два бронеавтомобиля украинских войск.
Украина ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, сообщил командующий военно-морскими силами страны Алексей Неижпапа.
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин, сообщила канцелярия эстонского президента Алара Кариса.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что как минимум 11 человек получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного по Харькову накануне.
Россия пока не видит перспектив в возобновлении зерновой сделки, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
Вице-премьер Виктория АбрамченкоРИА «Новости»
Украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, сообщает Bloomberg.
❗️ Здание насосной станции в Калуге повреждено при атаке украинского дрона, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
⚡️ Над Ростовской, Тульской и Калужской областями нейтрализовано три украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Ударная группа боевых вертолетов РФ поразила неуправляемыми авиационными ракетами С-8 опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.