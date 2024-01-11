Военная операция на Украине, день 687-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 687-й день

Над Ростовской, Тульской и Калужской областями перехвачены три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В Калуге БПЛА повредил насосную станцию, в Воронежской области дрон пробил крышу нежилого здания. МО РФ заявило о поражении неуправляемыми авиационными ракетами С-8 опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении. Администрация США поддерживает закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, сообщает Bloomberg. «Газета.Ru» ведет хронику событий.