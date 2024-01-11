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Политика

Военная операция на Украине, день 687-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 687-й день

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Работа саперов в зоне СВО

Работа саперов в зоне СВО

Александр Полегенько/ТАСС
Над Ростовской, Тульской и Калужской областями перехвачены три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В Калуге БПЛА повредил насосную станцию, в Воронежской области дрон пробил крышу нежилого здания. МО РФ заявило о поражении неуправляемыми авиационными ракетами С-8 опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении. Администрация США поддерживает закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, сообщает Bloomberg. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:49

Три опорных пункта украинских войск уничтожены огнем российской артиллерии под Клещеевкой, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он уточнил, что вместе с личным составом были уничтожены и два бронеавтомобиля украинских войск.

09:29

Украина ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, сообщил командующий военно-морскими силами страны Алексей Неижпапа.

09:11

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин, сообщила канцелярия эстонского президента Алара Кариса.

09:04

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что как минимум 11 человек получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного по Харькову накануне.

08:56

Россия пока не видит перспектив в возобновлении зерновой сделки, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Вице-премьер Виктория Абрамченко

РИА «Новости»
08:35

Украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

08:24

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, сообщает Bloomberg.

08:16

❗️ Здание насосной станции в Калуге повреждено при атаке украинского дрона, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.

08:14

⚡️ Над Ростовской, Тульской и Калужской областями нейтрализовано три украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

08:07

Ударная группа боевых вертолетов РФ поразила неуправляемыми авиационными ракетами С-8 опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 687-го дня специальной военной операции России на Украине.

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