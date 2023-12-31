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Хуситы взяли на себя ответственность за удар по контейнеровозу Maersk

РИА Новости: хуситы взяли на себя ответственность за удар по судну Maersk

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Военизированная группировка хуситов Ансар Алла взяла на себя ответственность за удар по контейнеровозу компании Maersk. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о судне Hangzhou.

До этого США потопили три судна, атаковавших контейнеровоз Maersk.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), в 6:30 по местному времени (совпадает с московским) 31 декабря контейнеровоз Hangzhou компании Maersk подал второй менее чем за 24 часа сигнал бедствия, который сообщил об атаке со стороны четырех малых лодок хуситов.

Отмечается, что хуситы обстреляли Hangzhou с расстояния 20 метров и пытались проникнуть на судно, но были встречены ответным огнем. Кроме того, направленные на место вертолеты США также подверглись обстрелу. Вертолеты открыли огонь, три лодки были потоплены, четвертая ретировалась с места событий.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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