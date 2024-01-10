«Показать, кто в стране хозяин»: почему в Эквадоре взбунтовалась мафия Политолог Хейфец предрек политическую нестабильность в Эквадоре из-за беспорядков

В Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. На улицах городов появилась бронетехника и солдаты, а в соседней Аргентине ситуацию уже называют проблемой для всего континента. Что происходит в Эквадоре и может ли конфликт перекинуться на весь регион — в материале «Газеты.Ru».

В Эквадоре начались волнения из-за восстания мафии. Власти государства приняли решение ввести режим «внутреннего вооруженного конфликта» на фоне тюремных бунтов, которые привели к беспорядкам по всей стране. В результате волнений уже погибли как минимум восемь человек.

Впервые о бунтах в колониях стало известно 7 января после побега из-под стражи главы группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса, известного под псевдонимом Фито. По данным местных СМИ, его подозревали в причастности к убийству кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио перед прошлогодними выборами. На фоне бунтов из тюрьмы удалось сбежать и главарю группировки «Лос-Лобос» — Фабрисио Колон Пико. Именно его банда взяла на себя ответственность за убийство Вильявисенсио.

Беспорядки после бунтов привели к грабежам по всей стране и захвату заложников, в том числе в тюрьмах. 9 января группа вооруженных людей пришла в студию телеканала TC Televisión в Гуаякиле прямо во время трансляции и захватила в плен телеведущих. Все это транслировалось на всю страну около 15 минут. Освободить сотрудников телеканала удалось лишь силами спецназа.

В рамках режима «внутреннего конфликта» власти Эквадора собираются нейтрализовать 22 преступные группировки. На улицах городов, в том числе столицы, введены силы армии, которые поддерживают порядок. При этом власти объявили, что не будут вести переговоры и вернут мир в Эквадор. Правительство считает, что преступники взбунтовались в ответ на план президента построить отдельную тюрьму строгого режима, где будут находиться лидеры банд Эквадора.

Что происходит в Эквадоре

В настоящее время ситуация в государстве непростая. К примеру, в столице Кито ряд компаний и торговых центров закрыты из-за грабежей, а госслужащие покинули свои рабочие места ради безопасности. Все образовательные учреждения переведены на онлайн-режим работы. По информации Wall Street Journal, банды пытаются расширить свой контроль в стране, конкурируя между собой.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что ситуация отчасти спровоцирована новым президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, победившим на прошлогодних выборах. И. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь отметил, что в целом проблемы с преступностью не новы для Эквадора, а довольно традиционны.

«Нынешняя ситуация — что-то экстраординарное и выделяющееся, но она объяснима. Во время выборов в октябре прошлого года убили двух политиков — кандидатов в президенты и в парламент. По результатам голосования победил Даниэль Нобоа с довольно жесткой программой борьбы с преступностью, усиления пенитенциарной системы и создания так называемых плавучих тюрем. Вероятно, текущая ситуация может быть ответом на его намерения. Кроме того, в Эквадоре довольно тяжелые условия в тюрьмах», — пояснил эксперт.

Главный редактор журнала «Латинская Америка», директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец считает, что вероятно, группировки решили воспользоваться моментом, чтобы «показать, кто в доме хозяин».

«Оргпреступность в Эквадоре достаточно сильная, пенитенциарная система — слабая. Сейчас к власти в стране пришел новый глава государства в условиях ослабленной исполнительной власти. Тем более, новый президент недавно обмолвился, что хотел бы задействовать опыт Сальвадора по борьбе с преступностью и создать плавучие тюрьмы для изоляции наиболее опасных заключенных. Видимо они [банды] решили не дожидаться реализации этой идеи и показать, что они — сила, с которой стоит считаться . В этих условиях президент не мог не принять этот вызов, поскольку если бы он ничего не сделал, то его политическая карьера бы закончилась», — указал эксперт.

Угрожает ли конфликт всему региону

Страны региона поддержали Кито, предложили помощь и усилили собственные меры безопасности. В Аргентине заявили о готовности отправить в Эквадор силы безопасности, окрестив ситуацию в республике «проблемой всего континента», а Боливия призвала весь регион объединить силы для борьбы с торговлей наркотиками.

С точки зрения Дмитрия Розенталя из Института Латинской Америки РАН, текущая ситуация вряд ли угрожает всему региону, по крайней мере на данный момент. По его словам, пока все же речь идет о внутренней проблеме Эквадора.

«Конфликт в Эквадоре имеет важное значение, но не стоит сгущать краски. Проблема с преступностью стоит в Латинской Америке достаточно остро. Но на сегодняшний день ситуация в Эквадоре — внутренняя проблема страны. Конечно, она может кончиться для государства плохо. Прежде всего политической нестабильностью», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и Виктор Хейфец. По его мнению, решать проблему в масштабах всего континента пока не требуется, несмотря на заявления Аргентины.

«Конечно, есть социально-экономические корни у этой ситуации и их надо решать соответствующими способами. Ликвидация энного количества боевиков — не решение проблемы. Другое дело, когда они бросают вызов государству, оно естественно вынуждено отвечать. Вряд ли такие страны как Аргентина тут могут помочь Эквадору. Пока это внутреннее дело республики», — подчеркнул эксперт.