«Горе народам, князья которых — дети». Как во Франции встретили нового премьер-министра Новым премьер-министром Франции стал 34-летний открытый гей Габриэль Атталь

Во Франции назначили нового премьер-министра — 34-летнего Габриэля Атталя. До этого на этот пост никогда не назначали столь молодого политика. Оппозиция уже раскритиковала это решение Макрона, назвав нового премьера «пресс-секретарем» президента. Главы МВД и минфина также сочли Атталя «слишком неопытным» руководителем. Новый глава кабинета министров сменил на этом посту Элизабет Борн. Макрон принял ее отставку 8 января. Ее критиковали после проведения непопулярной у населения пенсионной реформы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Смена председателя кабмина

Новым премьер-министром Франции решением президента Эммануэля Макрона стал 34-летний Габриэль Атталь, до этого занимавший пост министра национального просвещения, сообщает телеканал BFMTV.

Атталь официально примет полномочия главы правительства до конца дня. Он должен в течение недели представить президенту предложения по формированию нового состава правительства.

Новый председатель кабинета министров стал самым молодым политиком, занявшим этот пост. До этого самым молодым главой кабмина был Лоран Фабиус, Он занял должность в 1984 году в возрасте 37 лет. В настоящее вредя он занимает должность президента Конституционного совета Франции.

Атталь сменил на посту премьера Элизабет Борн, которая подала прошение об отставке 8 января. Она вернется к исполнению обязанностей депутата Национального собрания (нижней палаты парламента), в состав которого ее избрали в 2022 году. Борн возглавляла правительство с мая 2022 года. За это время она 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей проводить через парламент непроходные законы. В частности, она провела вызвавшую массовые акции протесты пенсионную реформу. После ее проведения в обход парламента летом 2023 года во Франции и заговорили о будущей отставке Борн.

Сторонники и противники

Решение французского лидера о новом назначении приветствовали в его партии «Возрождение». В агентстве Reuters назвали нового председателя правительства одним из самых популярных политиков в стране по результатам опросов общественного мнения. Он открыт, легко выступает на радио и в парламенте, считает агентство.

«Габриэль Атталь немного похож на Макрона 2017 году», — цитирует Reuters депутата Патрика Виньяля, имея в виду момент, когда президент впервые вступил в должность в качестве самого молодого лидера в современной истории Франции.

Оппозиция же приняла нового премьера с изрядной долей критики. Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что Атталь станет проводить линию Макрона.

«Атталь восстанавливает свою должность пресс-секретаря. Должность премьер-министра исчезает. Президентский монарх правит один со своим двором. Горе народам, князья которых — дети»,

— написал он в соцсети X.

Глава французского минфина Брюно Ле Мэр и министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен также раскритиковали решение Макрона. По их мнению Атталь, еще слишком неопытен и молод для такой должности.

Будущая и прошлая работа

Как пишет Le HuffPost, нового премьера ожидает решение вопроса проведения Олимпийских игр в стране. Они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Необходимо позаботиться об исправной работе общественного транспорта, безопасности зрителей, церемонии открытия, доступности жилья.

К этому вопросу, отмечает издание, приковано пристальное внимание после неудачной организации финала Лиги чемпионов в 2022 году на стадионе «Стат де Франс». Еще одна задача — включение права женщин на аборты в конституцию страны. Для проведения такой реформы за нее должны проголосовать большинство парламентариев. Однако в сенате многие выступают против этой инициативы.

Свой предыдущий пост министра просвещения Атталь занял всего пять месяцев назад. За это время он успел объявить о планах запретить французским школьникам носить абайи (традиционные мусульманские женские платья) в учебных заведениях.

Новый премьер родился 16 марта 1989 года в парижском пригороде Кламар в семье юриста и кинопродюсера Ива Атталя. Мать — родом из семьи эмигрантов, переселившихся во Францию из Одессы. В 2013 году окончил парижский Институт политических исследований со степенью магистра государственного управления. Политическую карьеру начал в 2006 году в Социалистической партии. В 2014 году избран в муниципальный совет Ванва (Иль-де-Франс). На президентских выборах 2017 года поддержал Макрона. В том же году по итогам парламентских выборов избран в Национальное собрание Франции.

Атталь состоит в отношениях с главой партии Макрона «Возрождение» Стефаном Сежурне.