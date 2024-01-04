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Политика

Военная операция на Украине, день 680-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 680-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт управления ВСУ на направлении Сватово – Кременная, сообщили в Минобороны РФ. У властей Украины нет резервного плана на случай сокращения военной помощи от стран Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Власти США уверены, что Россия не демонстрирует готовности к диалогу по конфликту на Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:18

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил надежду, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между Украиной и Россией.

«Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в течение ближайших недель мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой. Задача стоит — вернуть абсолютно всех», — сказал Лубинец в эфире телемарафона (цитата по «Суспильне»).

09:03

Российские саперы за последние три месяца обезвредили в Мариуполе и соседних населенных пунктах 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, сообщили в Минобороны РФ.

08:45

Вооруженные силы Украины за сутки 75 раз обстреляли населенные пункты ДНР, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:22

Также Кирби заявил, что пакет помощи Украине, о котором Вашингтон объявил 27 декабря 2023 года, был последним из тех, которые США могут предоставить Киеву до выделения Конгрессом дополнительных средств.

08:07

Власти США уверены, что Россия не демонстрирует готовности к диалогу по военному конфликту на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Были сообщения СМИ о том, что господин Путин внезапно готов к переговорам. Он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам», — сказал Кирби на брифинге (цитата по РИА Новости).

08:03

Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения помощи и поставок вооружений странами Запада, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — сказал Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN.

Министр добавил, что «Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами».

08:01

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины на направлении Сватово — Кременная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 680-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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