Военная операция на Украине, день 680-й

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил надежду, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между Украиной и Россией.
«Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в течение ближайших недель мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой. Задача стоит — вернуть абсолютно всех», — сказал Лубинец в эфире телемарафона (цитата по «Суспильне»).
Российские саперы за последние три месяца обезвредили в Мариуполе и соседних населенных пунктах 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины за сутки 75 раз обстреляли населенные пункты ДНР, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Также Кирби заявил, что пакет помощи Украине, о котором Вашингтон объявил 27 декабря 2023 года, был последним из тех, которые США могут предоставить Киеву до выделения Конгрессом дополнительных средств.
Власти США уверены, что Россия не демонстрирует готовности к диалогу по военному конфликту на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
«Были сообщения СМИ о том, что господин Путин внезапно готов к переговорам. Он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам», — сказал Кирби на брифинге (цитата по РИА Новости).
Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения помощи и поставок вооружений странами Запада, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — сказал Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN.
Министр добавил, что «Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами».
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины на направлении Сватово — Кременная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.