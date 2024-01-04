Военная операция на Украине, день 680-й

09:18

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил надежду, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между Украиной и Россией.

«Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в течение ближайших недель мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой. Задача стоит — вернуть абсолютно всех», — сказал Лубинец в эфире телемарафона (цитата по «Суспильне»).