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Политика

Военная операция на Украине, день 679-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 679-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Ночью ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. В Белгороде включали сирену ракетной опасности, работала система ПВО, с утра было два обстрела. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией города, по предварительной информации, была сбита ракета. Украинские СМИ написали о прилетах в Харькове и Херсоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:45

СК России заявил, что расследует «преступления против мирных жителей Белгородской области». Речь о вчерашних обстрелах, когда погиб один человек. «Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка».

8:40

Офицер-зенитчик Алексей рассказал о возможностях зенитного ракетного комплекса «Бук-М3».

8:33

Захарова ответила главе МИД Украины Кулебе, призвавшему изолировать российских дипломатов:

«Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Вчера Россия приняла эстафету в БРИКС, объединении, которое теперь приросло на 5 государств. У нас большие, да что там, грандиозные планы председательства. <...> Что касается двусторонних отношений, будем развивать их со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству».

8:32

Ночью были взрывы в украинских Херсоне и Харькове, последний, по словам местных властей обстреляли ракетами С-300. О пострадавших не сообщается — украинские СМИ.

8:31

ВСУ не хватает боеприпасов под Артемовском (украинское название — Бахмут), рассказал командир группы спецназа «Южной» группировки российских войск с позывным «Альф». <>i«Противник сейчас ведет себя уже не так уверенно, как это было полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов [у них]. Работают зачастую «кассетками», кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могу».

8:30

Над Белгородом снова были взрывы, сработал сигнал ракетной опасности. Данных о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет.

8:25

Минобороны показало работу гаубиц Д-30 на Купянском направлении. Ведомство указало, что с помощью них российская армия уничтожила замаскированные укрепрайоны, технику и солдат ВСУ. »<>iОсколочно-фугасные снаряды один за другим летят на дальность свыше пяти километров», — отметило Минобороны.

8:24

В восьми районах Белгородской области, включая Белгород, школьные каникулы на фоне обстрелов будут продлены до 19 января — Гладков.

8:22

» Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. <...> 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах. После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них - в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии», — Гладков.»>Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. <...> Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. <...> 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах. После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них — в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии», — Гладков.

8:20

Последние атаки ВСУ:

Ночью над Белгородской областью средства ПВО сбили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». По данным Минобороны РФ, никто не пострадал.

Позже, утром губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом снова сработала ПВО, на подлете к городу сбито несколько воздушных целей. Пострадавших нет.

Ракету сбили над морем в Севастополе. Об этом заявил глава региона Развожаев. Повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

8:20

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 679-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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