Военная операция на Украине, день 679-й

8:20

Последние атаки ВСУ:

Ночью над Белгородской областью средства ПВО сбили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». По данным Минобороны РФ, никто не пострадал.

Позже, утром губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом снова сработала ПВО, на подлете к городу сбито несколько воздушных целей. Пострадавших нет.

Ракету сбили над морем в Севастополе. Об этом заявил глава региона Развожаев. Повреждений инфраструктуры не зафиксировали.