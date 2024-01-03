Военная операция на Украине, день 679-й

СК России заявил, что расследует «преступления против мирных жителей Белгородской области». Речь о вчерашних обстрелах, когда погиб один человек. «Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка».
Захарова ответила главе МИД Украины Кулебе, призвавшему изолировать российских дипломатов:
«Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Вчера Россия приняла эстафету в БРИКС, объединении, которое теперь приросло на 5 государств. У нас большие, да что там, грандиозные планы председательства. <...> Что касается двусторонних отношений, будем развивать их со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству».
Ночью были взрывы в украинских Херсоне и Харькове, последний, по словам местных властей обстреляли ракетами С-300. О пострадавших не сообщается — украинские СМИ.
ВСУ не хватает боеприпасов под Артемовском (украинское название — Бахмут), рассказал командир группы спецназа «Южной» группировки российских войск с позывным «Альф». <>i«Противник сейчас ведет себя уже не так уверенно, как это было полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов [у них]. Работают зачастую «кассетками», кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могу».
Над Белгородом снова были взрывы, сработал сигнал ракетной опасности. Данных о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет.
Минобороны показало работу гаубиц Д-30 на Купянском направлении. Ведомство указало, что с помощью них российская армия уничтожила замаскированные укрепрайоны, технику и солдат ВСУ. »<>iОсколочно-фугасные снаряды один за другим летят на дальность свыше пяти километров», — отметило Минобороны.
В восьми районах Белгородской области, включая Белгород, школьные каникулы на фоне обстрелов будут продлены до 19 января — Гладков.
» Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. <...> 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах. После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них - в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии», — Гладков.»>Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. <...> Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. <...> 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах. После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них — в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии», — Гладков.
Последние атаки ВСУ:
Ночью над Белгородской областью средства ПВО сбили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». По данным Минобороны РФ, никто не пострадал.
Позже, утром губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом снова сработала ПВО, на подлете к городу сбито несколько воздушных целей. Пострадавших нет.
Ракету сбили над морем в Севастополе. Об этом заявил глава региона Развожаев. Повреждений инфраструктуры не зафиксировали.