«Ставки выходят за пределы Украины»: Байден заявил, что США могут втянуть в конфликт с РФ Президент США Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине

Президент США Джо Байден отвлекся от новогодних каникул, чтобы прокомментировать последний ракетный удар по Украине. Он заявил, что «ставки» выходят далеко за пределы конфликта двух стран, и вновь призвал конгресс согласовать помощь Киеву. Президент США подчеркнул, что с американским вооружением ВСУ могли бы выдерживать подобные атаки лучше.

Последний массированный обстрел Украины со стороны России показывает, насколько высоки ставки в этом конфликте, который угрожает не только Киеву, но и всему блоку НАТО, заявил президент США Джо Байден в своем новом обращении, передает американский журнал Newsweek.

«Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Это влияет на весь альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, растет риск того, что Соединенные Штаты будут напрямую втянуты в эту ситуацию. ... Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не ответит на призыв свободы», — сказал Байден.

По его мнению, атака 29 декабря — это «суровое напоминание миру, что цель Путина неизменна». А именно, считает Байден, «уничтожение Украины» и «подчинение ее народа». Байден снова подчеркнул, что Путина «необходимо остановить».

Американский президент ради специального обращения отвлекся от новогодних каникул, которые он проводит на карибском острове Санта-Крус. Президент отдыхает там с 27 декабря до 2 января. Белый дом отказался сообщить, запланирована ли у Байдена какая-то работа на острове, писала газета The New York Times. В поездке его сопровождает несколько сотрудников, в том числе советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В своем заявлении Байден назвал последнюю атаку по Украине крупнейшей с начала конфликта. Однако это не так, самой массовой была атака 10 октября 2022 года, когда Россия выпустила по Украине более 200 ракет, отмечает украинское издание «Страна.ua». В ходе последнего удара по Украине запустили 122 ракеты, ВСУ сбили 87, уточнял главком Украины Валерий Залужный.

Минобороны России сообщило, что с 23 по 29 декабря нанесло по Украине «50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами». Ведомство заявило, что било по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, арсеналам и складам, а также базам «подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников».

В свете массированного обстрела Байден призвал конгресс согласовать дополнительную помощь Украине. Он обратил внимание на то, что американские системы обороны могли бы перехватить многие российские беспилотники и ракеты.

«Американский народ может гордиться жизнями, которые мы помогли спасти, и поддержкой, которую мы оказали Украине... Но если конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, необходимые Украине... Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек», — подчеркнул Байден.

Россия среди прочего использует ракеты Х-22 или Х-32, которые ВСУ не могут сбивать без зарубежных систем, заявил 29 декабря спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. Он признал, что украинские военные за все время конфликта не смогли перехватить ни одной ракеты этого типа, всего их было выпущено по Украине более 300.

«Ракета Х-22 летит со скоростью в четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как [американский] Patriot, потому с этими ракетами не так просто», — оценил спикер.

В Белом доме неоднократно заявляли, что без выделения дополнительных средств деньги для Украины закончатся до конца 2023 года. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать.

27 декабря Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму $250 млн. Больше средств для Киева у США пока не согласовано.