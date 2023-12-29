Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления Президент Аргентины сообщил Путину и Си об отказе от участия в БРИКС

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС, которое поддерживал его предшественник. Буэнос-Айрес считает экономические выгоды от содружества неочевидными и не хочет быть в одном блоке с «коммунистами» и Ираном. Вместо этого республика ориентируется на дружбу с США и Израилем. В России же предполагают, что отказ от БРИКС может ухудшить и без того плохое состояние аргентинской экономики.

Президент Аргентины сообщил об отказе вступать в БРИКС в официальных письмах, которые он несколько дней назад разослал всем лидерам объединения, передают издания TN и Infobae. Среди адресатов российский президент Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и ЮАР Сирил Рамафоса, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Как вам известно, внешнеполитический курс правительства, которое я возглавляю... во многом отличается от курса предыдущего правительства. Поэтому некоторые решения прежнего руководства будут пересмотрены. <...> На данном этапе включение Аргентинской Республики в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года нецелесообразно», — сообщил Милей в письме.

При этом он заверил каждого лидера БРИКС, что Аргентина хочет развивать двусторонние связи, увеличивать торговлю и обмен инвестициями: «Жду встречи с Вами, пользуюсь случаем, чтобы еще раз заверить Вас в своем самом большом уважении».

Милей попросил составить письма своего бывшего экономического советника, а ныне главу МИД Аргентины Диану Мондино, отмечает Infobae. Она подготовила для президента «типовое дипломатическое письмо», которое одновременно «демонстрирует желание уйти» и в то же время старается не навредить двусторонним отношениям с членами содружества.

Аргентину пригласили в БРИКС в конце августа. Помимо нее приглашения получили еще пять стран: Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. С 1 января 2024 года все они станут членами содружества. Если бы Милей не сообщил об отказе, Аргентина автоматически вошла бы в БРИКС наравне с остальными, пишет Infobae.

БРИКС фактически существует с 2006 года. Последний раз содружество расширялось в 2011-м, когда к нему присоединилась ЮАР.

Как Аргентина собиралась в БРИКС, а потом передумала

Вступление Аргентины в БРИКС инициировал предыдущий президент страны Альберто Фернандес. Буэнос-Айрес подал заявку на членство летом 2022 года. Евросоюз этим летом просил республику повременить с присоединением к содружеству из-за конфликта на Украине, писал Bloomberg. Однако Фернандес заявлял оппозиции в Аргентине, выступающей против БРИКС, что «внешняя политика не имеет идеологии».

Некоторые члены БРИКС, а именно Бразилия и ЮАР, как пишет Infobae, были против присоединения республики, опасаясь экономического конкурента. На членстве Аргентины настоял Китай, которому это выгодно в борьбе с США. Как пишет Infobae, «Си Цзиньпин сделал все возможное», чтобы страна вступила в БРИКС, но планы Пекина нарушили осенние выборы в Аргентине. Фернандес в них не участвовал, а руководство государством перешло к Милею, открыто выступавшему против членства в содружестве.

Почему Милей против БРИКС

Политик во время предвыборной гонки подчеркивал,что не будет вести дела с «коммунистическими» странами (этот ярлык, по его мнению, применим к Бразилии и Китаю).

«Они [коммунисты] не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика», — пояснял Милей.

Он уточнял, что в частном порядке никто не будет мешать аргентинскому бизнесу торговать со странами БРИКС, поскольку в республике «свободный рынок».

Кроме того, часть аргентинских политиков и дипломатов категорически против членства в одном содружестве с Ираном, пишет TN. Республика пережила два теракта, направленных против Израиля: в 1992 году в Буэнос-Айресе взорвали израильское посольство, а в 1994 году прогремел взрыв у Аргентинского еврейского культурного центра. Аргентинская разведка обвинила в обоих терактах Тегеран.

В-третьих, в Буэнос-Айресе решили, что членство в БРИКС не принесет прямой экономической выгоды, ведь любые коммерческие отношения со странами-членами можно согласовываться в двустороннем порядке и без посредничества содружества. По данным TN, к такому выводу пришли аргентинские эксперты, которые консультировали Милея.

Наконец, отмечает TN, так Милей демонстрирует свои симпатии Вашингтону, которого считает будущим союзником Аргентины. В рамках своей политики Милей также предлагал заменить национальную валюту республики долларом.

Реакция России

Отказавшись от БРИКС, Милей сделал громкое, но рискованное заявление, написал в своем Telegram-канале член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

«Экономическое положение Аргентины катастрофическое. Преуспеть в такой ситуации очень сложно. Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», — считает сенатор.

По мнению директора Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, Милей — не самостоятельный политик, а лишь озвучивает решения своего «проамериканского» кабинета министров. Эксперт также считает отказ от БРИКС плохим решением для республики, поскольку содружество могло поддержать ее экономику.

«Основная причина, по которой Аргентина оказалась в такой сложной экономической ситуации, это ее дружба с Международным валютным фондом и те кредиты, которые взял бывший президент страны Маурисио Макри, который был ориентирован на США. <...> Я думаю, что только сотрудничество с БРИКС и могло бы аргентинскую экономику из этой ситуации вытащить», — полагает Лидовской.