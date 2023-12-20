«Демократы роют себе могилу»: закроют ли Трампу путь в Белый дом Политолог Дудаков назвал опасным запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо

Верховный суд Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии на территории штата из-за дела о штурме Капитолия. Трамп стал первым в истории США кандидатом в президенты, которому запретили участвовать в выборах под предлогом причастности к «мятежу». Могут ли политику запретить участие в президентских выборах 2024 года — в материале «Газеты.Ru».

Верховный суд американского штата Колорадо принял постановление, согласно которому бывший президент США Дональд Трамп не может участвовать в региональных праймериз Республиканской партии в преддверии выборов главы государства 2024 года. Это решение судьи увязали с событиями 6 января 2021 года, когда сторонники политика взяли штурмом Капитолий.

Согласно постановлению, Трамп не может находиться в избирательном бюллетене на праймериз республиканцев на основании положения Конституции США, которое запрещает должностным лицам, участвовавшим в «мятеже или восстании», занимать официальные посты. Политик стал первым в истории кандидатом в президенты, против которого применили соответствующее правило.

В ответ команда Трампа пообещала подать апелляцию, в том числе оспорить постановление в Верховном суде США. Если запрос будет отклонен, другие штаты могут принять схожее решение по допуску политика. А в случае успеха в Верховном суде США, Трамп будет защищен от таких шагов на территории всей страны.

Могут ли Трампа отстранить от выборов

Ситуация вокруг решения ВС Колорадо осложняется тем, что это происходит впервые в истории США. На этом фоне прогноз дальнейшего развития событий довольно сложен. По мнению обозревателя The Wall Street Journal Мэрайи Тиммс, решение суда не является «экзистенциальной угрозой» для Трампа из-за невысокой поддержки в Колорадо, но может придать новый импульс похожим искам в более значимых штатах.

При этом The Washington Post допускает, что если другие штаты запретят политику участвовать в местных праймериз, ему будет почти невозможно обеспечить себе выдвижение от республиканцев и победу в ноябре 2024 года.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг Трампа. Политолог-американист Малек Дудаков считает маловероятным сценарий запрета участия Трампа на общенациональных выборах.

«Трамп уже смог выиграть похожие иски в других штатах, в частности в Миннесоте, Мичигане и Нью-Гэмпшире. Учитывая, что в американском ВС большинство у республиканцев, вероятно, они примут позицию Трампа.

Наиболее худший сценарий в нынешних условиях заключается в том, что Трамп может быть не допущен до праймериз в Колорадо, но это не принципиально важный регион на основных выборах: там, скорее всего, и так победят демократы.

Однако в целом это опасный прецедент, из-за которого несколько других штатов могут тоже решить исключить Трампа. Поэтому ему важно выиграть этот иск, чтобы избежать лавинообразного эффекта в остальных демократических регионах», — пояснил эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил сложность прогнозирования дальнейшего развития событий из-за того, что такая ситуация возникла впервые.

«Проблема, очевидно, крайне политизирована. Трамп находится в условиях конфронтации с истеблишментом и из этого прецедента попытаются раздуть целую тенденцию. Если ему и не запретят участвовать в общенациональных выборах, то он может потерять выборщиков в определенных штатах, к примеру, в Колорадо. Это станет проблемой, поскольку последние выборы в США показали практически минимальный отрыв между кандидатами. В таких условиях количество выборщиков имеет важное значение», — добавил эксперт.

Ждать ли нового штурма Капитолия

Предлогом для отстранения Трампа от праймериз в Колорадо стали беспорядки в конгрессе, устроенные его сторонниками почти три года назад. Речь идет о протесте, возникшем на волне несогласия экс-президента США с победой на выборах 2020 года демократа Джо Байдена. Трамп настаивал, что результаты голосования сфальсифицированы, и его активно поддерживали сторонники, начавшие штурм Капитолия.

Запрет для Трампа в Колорадо уже вызвал негативную реакцию республиканцев и даже призывы к отмене праймериз в штате или же бойкоту голосования. Может ли ситуация привести к протестам сторонников политика, вопрос сложный. С точки зрения политолога Малека Дудакова, подобное развитие событий в текущих условиях маловероятно. По его словам, пока ситуация вряд ли говорит о риске серьезных демонстраций на уровне штурма Капитолия 2021 года.

«До выборов еще далеко, поэтому настрой в США еще не сильно наэлектризованный. То есть вряд ли стоит ждать каких-то массовых протестных выступлений.

Трамп, вероятно, использует эту ситуацию в свою пользу и соберет много денег от своих сторонников. И его рейтинги на республиканских праймериз, скорее всего, вырастут на несколько пунктов. Многие в Республиканской партии будут возмущены этой ситуацией и откажутся от поддержки оппонентов Трампа в его пользу», — считает эксперт.

С этим отчасти согласен и Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН. По его словам, не стоит ждать каких-то серьезных протестов со стороны трампистов.

«Вряд ли стоит ждать новый штурм Капитолия. Однако электорат Трампа видит, что истеблишмент играет в грязную и использует двойные стандарты. Поэтому эта ситуация консолидирует так называемый ядерный электорат политика, а также республиканцев. Демократы сами себе роют могилу, дискредитируя собственную партию и всю политическую систему США», — отметил эксперт.

Что будет с президентской гонкой

Трамп сталкивается с проблемами в Колорадо не просто как первый в истории кандидат, против которого применили положение конституции о «мятеже», но и как фактический фаворит президентской гонки. По последним опросам, рейтинг политика выше, чем у действующего главы Белого дома, его преемника Джо Байдена.

По декабрьскому исследованию Harvard CAPS / Harris Poll, Трамп опережает президента США на 4%. Кроме того, по опросу WSJ, рейтинг одобрения Байдена достиг рекордно низкого уровня, составив 38% при 58% неодобрительных отзывов. При этом популярность Трампа внутри Республиканской партии свыше 60%, что делает его абсолютным лидером гонки за назначение кандидатом в президенты от этой партии.

Как отметил политолог Малек Дудаков, до выборов еще целый год, но пока дела у Трампа идут неплохо. По его словам, политик в большинстве опросов обходит Байдена.

«Трамп капитализируется на всех кризисах внутри страны, в том числе экономическом. И если бы выборы главы Белого дома прошли в ближайшее время, вероятно, Трамп бы их выиграл.

Решение суда Колорадо как раз и символизирует ту панику, которая царит в Демократической партии. Они реально опасаются победы Трампа, поэтому пытаются всеми силами этому помешать, используя даже такие грязные приемы, как не допуск до выборов в отдельных штатах через суд», — добавил эксперт.

В то же время Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН считает, что на сегодняшний день Трамп по популярности и харизме обходит всех кандидатов в президенты США как среди республиканцев, так и среди демократов.

«Деградация политических элит в Республиканской партии привела к тому, что всех возможных конкурентов давно отфильтровали, а те, кто остался, ведут себя, как экс-президент. По прогнозам, его готовы поддержать 60-70% республиканцев. У демократов же кризис лидерства, так как от Байдена все устали. В последнее время даже активизировался Обама, пытаясь президента США как-то поддержать», — отметил эксперт.