Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 12 декабря 2023 года

«Все то же старье»: как оценили поездку Зеленского в сенате США Посол России Антонов назвал Зеленского попрошайкой, а его визит в США — пустым

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог убедить конгрессменов, что помогать Киеву важнее, чем тратить деньги на собственную безопасность, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Зеленский прилетел в Штаты ради встречи с конгрессменами, которые пока отказываются согласовать новый пакет помощи для Украины, но в сенате его аргументы назвали «старьем». Один из республиканцев заявил, что у американцев больше нет денег для Киева, другой и вовсе ушел до конца речи украинского президента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Зеленский не добился своих целей во время поездки в США, считает российский посол Антонов, передает российское дипведомство.

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева», — заявил он.

По мнению дипломата, Зеленскому уже «ничего не поможет»: ни новые санкции против России, ни новые поставки оружия украинцам. А США со своей стороны рискуют «еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта».

Антонов также отметил, что часть американского оружия оказывается не на Украине, а в других странах. Оно «расползается» по всему миру благодаря украинской коррупции.

Как в США оценили приезд Зеленского

Украинский лидер накануне встретился в США с сенаторами, со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и с американским президентом Джо Байденом. Это третья поездка Зеленского в Вашингтон с начала конфликта, и текущий визит Bloomberg называл «спешно организованным». Белый дом объявил о нем за два дня до приезда Зеленского. Президент Украины полетел в США на фоне разногласий в конгрессе, который не может согласовать новый пакет помощи для Киева.

Закрытое для прессы выступление Зеленского в сенате (верхняя палата конгресса) не убедило республиканцев, которые тормозят одобрение соответствующего законопроекта. Они требуют, чтобы Белый дом включил в документ меры по защите границы США с Мексикой, а не только тратил деньги на помощь другим странам.

«Все то же старье. Ничего нового»,

— прокомментировал речь Зеленского сенатор Эрик Шмитт, республиканец от штата Миссури.

Сенатор Джей Ди Вэнс из Огайо и вовсе ушел со встречи с Зеленским до ее конца и заявил журналистам, что по-прежнему против дополнительного финансирования Украины. Сенатор Томми Тубервилль (республиканец из Алабамы) после встречи с Зеленским объяснил нежелание помогать Украине кратко — «у нас закончились деньги».

«Проблема не в Украине и не в президенте Зеленском. Это [вопрос] нашей национальной безопасности», — в свою очередь заявил сенатор Джони Эрнст (республиканец от Айовы).

Старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм добавил, что Зеленский должен быть благодарен за то, что в конгрессе вообще согласились включить вопрос о помощи Украине в повестку дня.

«Я сказал [Зеленскому], что он должен поблагодарить [cпикера палаты представителей] Майка Джонсона за готовность принять пакет мер [о помощи Украине], если в него включат меры насчет пограничной безопасности [США], потому что половина [палаты представителей], вероятно, с этим не согласна», — отметил сенатор.

Несмотря на старания Зеленского, конгресс отложит рассмотрение вопроса до следующего года , резюмировал лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. По его словам, согласовать законопроект до католического Рождества (24 декабря) «практически невозможно». Байден ранее говорил, что если сенаторы не одобрят дополнительное финансирование Украины до Рождества, они преподнесут президенту России Владимиру Путину «самый большой рождественский подарок, какой только можно». Обе палаты конгресса перед Рождеством уходят на каникулы, конгресс начнет работу только 9 января, а сенат — 8 января.

Спикер палаты представителей Джонсон (республиканец от Луизианы) заявил, что не будет заставлять конгрессменов работать в праздники ради безрезультатных споров насчет помощи Украине.

«Я не собираюсь заставлять всех сидеть здесь все Рождество», — сказал он.

Во время визита Зеленского Джонсон разговаривал с ним один на один примерно 30 минут. Спикер нижней палаты назвал встречу с президентом Украины хорошей, но повторил журналистам, что согласование помощи Киеву «маловероятно», пока Белый дом не прислушается к требованиям республиканцев.

Что касается президента США, Байден стал говорить о помощи Украине более осторожно. Во время совместной пресс-конференции с украинским лидером он указал, что Штаты будут поддерживать Украину «пока смогут». В июле же американский президент обещал, что Белый дом будет помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

Сам Зеленский публично оценивает свою американскую поездку только позитивно. У себя в Twitter он написал, что разговор с сенаторами был «дружеским и откровенным», а встреча с Джонсоном «отличной». Во время пресс-конференции после переговоров с Байденом украинский лидер добавил, что получил «позитивные сигналы» от Белого дома и от сенаторов.