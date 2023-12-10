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Политика

Военная операция на Украине, день 655-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 655-й день

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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, 18 ноября 2023 года

Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, 18 ноября 2023 года

Станислав Красильников/РИА Новости
Минобороны России впервые сообщило о применении вертолетов Ка-52М на Украине. Они нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами на Донецком направлении. Российские военные пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ и сорвали попытку ее ротации в районе Новодонецкого. В МИД Украины назвали ошибкой допуск россиян на Олимпийские игры. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:51

ВСУ за сутки 18 раз открывали огонь по территории ДНР. Семь человек получили ранения в Донецке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:40

В Европе растут опасения возвращения Дональда Трампа на пост президента США, пишет The New York Times со ссылкой на дипломатов.

По их мнению, переизбрание президента США может привести к сокращению поддержки Украины, отдалению страны от европейских союзников и распаду НАТО.

08:29

❗️ Министерство иностранных дел Украины назвало ошибочным решение Международного олимпийского комитета допустить атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Белорусские и особенно российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации», — отметили в МИД Украины.

08:18

Российские военные пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ и сорвали попытку ее ротации в районе Новодонецкого ДНР. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

08:14

Вертолеты Ка-52М ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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Ка-52М

Минобороны РФ
08:07

ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ в районе Клещеевки (ДНР), заявили в Минобороны.

Согласно сообщению, огонь велся расчетами 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморья.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 655-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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