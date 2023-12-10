Военная операция на Украине, день 655-й

ВСУ за сутки 18 раз открывали огонь по территории ДНР. Семь человек получили ранения в Донецке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Европе растут опасения возвращения Дональда Трампа на пост президента США, пишет The New York Times со ссылкой на дипломатов.
По их мнению, переизбрание президента США может привести к сокращению поддержки Украины, отдалению страны от европейских союзников и распаду НАТО.
❗️ Министерство иностранных дел Украины назвало ошибочным решение Международного олимпийского комитета допустить атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в нейтральном статусе.
«Белорусские и особенно российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации», — отметили в МИД Украины.
Российские военные пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ и сорвали попытку ее ротации в районе Новодонецкого ДНР. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
Вертолеты Ка-52М ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Ка-52ММинобороны РФ
ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ в районе Клещеевки (ДНР), заявили в Минобороны.
Согласно сообщению, огонь велся расчетами 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморья.