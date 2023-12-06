«Ситуация меняется». Почему Зеленский не участвовал в «секретном брифинге» США Министр обороны Украины объяснил отказ Зеленского от выступления в конгрессе США

Украинский президент Владимир Зеленский решил не участвовать в брифинге конгресса США по вопросу выделения помощи Киеву, потому что «это война и ситуация быстро меняется», заявили в Минобороны страны. Ранее в посольстве Украины в Вашингтоне отмечали, что политик решил не подключаться по видеосвязи ко встрече, потому что там обсуждали «внутренние вопросы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отмену выступления президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в конгрессе США «изменением ситуации».

«Это война, ситуация меняется. Но я думаю, что Зеленский благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится»,

— заявил Умеров в эфире телеканала Fox News.

При этом глава Минобороны на фоне разногласий республиканцев и демократов в конгрессе не смог с уверенностью подтвердить, что США выделят новый пакет помощи Украине. В то же время он «на 100% уверен», что такая поддержка ВСУ необходима.

Срыв встречи

5 декабря Зеленский должен был принять участие по видеосвязи в «секретном брифинге» по вопросу выделения помощи Украине. В последний момент представители украинского лидера заявили, что он не сможет подключиться, так как «что-то произошло в последнюю минуту».

Чуть позже украинский посол в США Оксана Маркарова, объясняя отсутствие Зеленского, заявила, что на брифинге обсуждали «не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы», поэтому президент и не стал в нем участвовать. По ее мнению, «ничего катастрофического» при этом не произошло.

В итоге заседание прошло без Зеленского и закончилось скандалом: выступающие кричали с мест, демократы сразу отказались обсуждать требование выделить допсредства на укрепление южной границы США, после чего республиканцы просто покинули зал. Согласовать выделение помощи ВСУ так и не удалось.

Джо Байден назвал потенциальный отказ от поддержки Киева «абсолютным сумасшествием». «Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», — сказал президент США.

В Минфине страны заявили, что именно Вашингтон будет нести ответственность за поражение ВСУ, если не выделит Киеву оружие и финансовую помощь. «Они (украинцы. — «Газета.Ru») тратят больше, чем каждый пенни, который получают в виде налоговых поступлений, на жалованье военным и оборону, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб экстренного реагирования, если бы не деньги, которые мы посылаем им на поддержку», — отметила министр финансов Джанет Йеллен.

Помощь Украине

Bloomberg отмечает, что законопроект о помощи Украине теперь вряд ли удастся принять до Нового года. Переговоры в конгрессе по этому вопросу «зашли в тупик».

В конце октября Байден призвал конгресс предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Но республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, но не предусматривающий поддержку Украины. Демократы его заблокировали.

С начала СВО конгресс США одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд.