Внебрачный сын-американец, «слив» ядерных тайн. Почему погиб пропавший летом глава МИД Китая

В Китае найден мертвым бывший министр иностранных дел Цинь Ган. В июле 2023 года его отправили в отставку, после чего он исчез. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, приближенные к высшим должностным лицам КНР.
По данным издания, экс-министр был сторонником лидера КНР Си Цзиньпина. После назначения на должность главного офицера протокола Китая его карьера «взлетела до небес». В период с 2014 по 2018 годы Цинь Ган курировал большую часть взаимодействий Си Цзиньпина с иностранными высокопоставленными лицами. Затем его ненадолго назначили заместителем министра иностранных дел, после чего в июле 2021 года отправили работать послом в Вашингтон, а всего через полтора года он стал министром иностранных дел. Такой взлет объясняют расположением Си Цзиньпина.
25 июня Цинь Ган встретился с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама и замминистра МИД России Андреем Руденко, а потом неожиданно исчез.
Как МИД России сообщил Си о предателе
Politico утверждает, что Руденко после встречи с главой МИД Китая отправился в Пекин и сообщил Си Цзиньпину, что его министра и еще несколько официальных лиц скомпрометировали западные спецслужбы. По данным издания, у Цинь Гана был роман с китайской журналисткой, она родила от него сына, и у мальчика гражданство США. Они познакомились в Лондоне больше десяти лет назад, куда бывший министр ездил по работе. Журналистка училась в Кембриджском университете — традиционном месте вербовки британских спецслужб. Один из садов учебного заведения назван в ее честь в благодарность за «очень редкую… серию щедрых подарков». Общая сумма пожертвований составила не менее 250 000 фунтов стерлингов. Перед исчезновением Цинь Гана журналистка намекнула в соцсетях, что он является отцом ее ребенка. Последний раз возлюбленную чиновника видели в Пекине, с тех пор о ней ничего неизвестно.
Politico пишет, что настоящей причиной исчезновения Цинь Гана стал не его роман и сын-американец, а причастность к скандалу, в котором замешаны министр обороны Китая и генералы, курирующие программу создания ядерного оружия в стране. Вместе с экс-министром пропали главный командующий ракетными войсками Ли Ючао, его заместитель Лю Гуанбинь и бывший заместитель Чжан Чжэньчжун. Китайские государственные СМИ утверждают, что и других высокопоставленных офицеров задержали. По меньше мере один бывший заместитель командующего умер от неустановленной болезни. Пропал и министр обороны Ли Шанфу.
Пропавших командиров официально уволили, а на их место пришли офицеры военно-морского флота и военно-воздушных сил. Такое назначение необычно, поскольку в ракетных войсках получают повышение внутри службы.
За день до отстранения Цинь Гана государственные СМИ рассказали, что командующий подразделением Центральной гвардии, которое защищает высших руководителей Китая и курирует личную охрану председателя Си Цзиньпина, Ван Шаоцзюнь скончался тремя месяцами ранее из-за «неэффективного медицинского лечения».
Politico утверждает, что за последние годы программа ядерного оружия Китая значительно расширилась. По данным издания, Руденко якобы сообщил Си Цзиньпину, что Цинь Ган и родственники высших офицеров ракетных войск помогли передать китайские ядерные секреты западным спецслужбам.
Источники издания говорят, что экс-министр умер либо в результате самоубийства, либо от пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине. Там лечат официальных лиц Китая.
При этом издание подчеркивает, что проверить достоверность информации невозможно.
Неожиданные смерти чиновников
Помимо Цинь Гана погиб и бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян. Его тело нашли в бассейне. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. По приказу Си Цзиньпина публичный траур был значительно сокращен.
С 2012 года, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР, погибли многие чиновники: как высокопоставленные «тигры», так и скромные «мухи», как называет их глава Китая. Далеко не всегда погибшие были членами оппозиционных политических фракций. В последнее время все чаще встречаются сообщения о смертях в окружении лидера КНР.
«При такой лихорадочной атмосфере в небесной столице, Пекине, существуют опасения, что изолированный и параноидальный председатель Си может прогадать, спровоцировать вооруженный конфликт с одним из своих более слабых соседей или даже начать полномасштабное вторжение на демократический Тайвань, чтобы отвлечь внимание от его домашних проблем», — говорится в статье Politico.