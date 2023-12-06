Внебрачный сын-американец, «слив» ядерных тайн. Почему погиб пропавший летом глава МИД Китая Politico: экс-глава МИД КНР Цинь Ган мог умереть от пыток или совершить суицид

В Китае нашли мертвым пропавшего летом министра иностранных дел Цинь Гана. Он мог погибнуть при пытках или совершить самоубийство. Министр иностранных дел пользовался расположением лидера Китая, пока замглавы МИД России не сообщил Си Цзиньпину о возможном предательстве Цинь Гана.

В Китае найден мертвым бывший министр иностранных дел Цинь Ган. В июле 2023 года его отправили в отставку, после чего он исчез. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, приближенные к высшим должностным лицам КНР.

По данным издания, экс-министр был сторонником лидера КНР Си Цзиньпина. После назначения на должность главного офицера протокола Китая его карьера «взлетела до небес». В период с 2014 по 2018 годы Цинь Ган курировал большую часть взаимодействий Си Цзиньпина с иностранными высокопоставленными лицами. Затем его ненадолго назначили заместителем министра иностранных дел, после чего в июле 2021 года отправили работать послом в Вашингтон , а всего через полтора года он стал министром иностранных дел. Такой взлет объясняют расположением Си Цзиньпина.

25 июня Цинь Ган встретился с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама и замминистра МИД России Андреем Руденко, а потом неожиданно исчез.

Как МИД России сообщил Си о предателе

Politico утверждает, что Руденко после встречи с главой МИД Китая отправился в Пекин и сообщил Си Цзиньпину, что его министра и еще несколько официальных лиц скомпрометировали западные спецслужбы. По данным издания, у Цинь Гана был роман с китайской журналисткой, она родила от него сына, и у мальчика гражданство США. Они познакомились в Лондоне больше десяти лет назад, куда бывший министр ездил по работе. Журналистка училась в Кембриджском университете — традиционном месте вербовки британских спецслужб. Один из садов учебного заведения назван в ее честь в благодарность за «очень редкую… серию щедрых подарков». Общая сумма пожертвований составила не менее 250 000 фунтов стерлингов. Перед исчезновением Цинь Гана журналистка намекнула в соцсетях, что он является отцом ее ребенка. Последний раз возлюбленную чиновника видели в Пекине, с тех пор о ней ничего неизвестно.

Politico пишет, что настоящей причиной исчезновения Цинь Гана стал не его роман и сын-американец, а причастность к скандалу, в котором замешаны министр обороны Китая и генералы, курирующие программу создания ядерного оружия в стране. Вместе с экс-министром пропали главный командующий ракетными войсками Ли Ючао, его заместитель Лю Гуанбинь и бывший заместитель Чжан Чжэньчжун. Китайские государственные СМИ утверждают, что и других высокопоставленных офицеров задержали. По меньше мере один бывший заместитель командующего умер от неустановленной болезни. Пропал и министр обороны Ли Шанфу.

Пропавших командиров официально уволили, а на их место пришли офицеры военно-морского флота и военно-воздушных сил. Такое назначение необычно, поскольку в ракетных войсках получают повышение внутри службы.

За день до отстранения Цинь Гана государственные СМИ рассказали, что командующий подразделением Центральной гвардии, которое защищает высших руководителей Китая и курирует личную охрану председателя Си Цзиньпина, Ван Шаоцзюнь скончался тремя месяцами ранее из-за «неэффективного медицинского лечения».

Politico утверждает, что за последние годы программа ядерного оружия Китая значительно расширилась. По данным издания, Руденко якобы сообщил Си Цзиньпину, что Цинь Ган и родственники высших офицеров ракетных войск помогли передать китайские ядерные секреты западным спецслужбам.

Источники издания говорят, что экс-министр умер либо в результате самоубийства, либо от пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине. Там лечат официальных лиц Китая.

При этом издание подчеркивает, что проверить достоверность информации невозможно.

Неожиданные смерти чиновников

Помимо Цинь Гана погиб и бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян. Его тело нашли в бассейне. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. По приказу Си Цзиньпина публичный траур был значительно сокращен.

С 2012 года, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР, погибли многие чиновники: как высокопоставленные «тигры», так и скромные «мухи», как называет их глава Китая. Далеко не всегда погибшие были членами оппозиционных политических фракций. В последнее время все чаще встречаются сообщения о смертях в окружении лидера КНР.

«При такой лихорадочной атмосфере в небесной столице, Пекине, существуют опасения, что изолированный и параноидальный председатель Си может прогадать, спровоцировать вооруженный конфликт с одним из своих более слабых соседей или даже начать полномасштабное вторжение на демократический Тайвань, чтобы отвлечь внимание от его домашних проблем», — говорится в статье Politico.