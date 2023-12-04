«Нужно снизить накал риторики»: в России пообещали не запрещать аборты Матвиенко выступила против запрета на аборты, но назвала для них две причины

Валентина Матвиенко пообещала, что власти не будут запрещать аборты, но призвала оставить для них лишь два законных основания. По ее словам, число случаев прерывания беременности в стране уже снижается, однако растет количество бесплодных. При этом в Госдуме предлагают премировать врачей, уговаривающих женщин оставить ребенка, а в регионах отказываются от абортов в частных клиниках.

Российские власти не будут запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко обратила внимание, что подобные ограничения приводят к росту женской смертности и развитию рынка нелегальных услуг. Она призвала «снизить накал риторики» и «перенести обсуждение в плоскость здравого смысла». Сенатор добавила, что с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.

«Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой провокационными заявлениями, в том числе статусных людей, на мой взгляд, недопустимы. Некоторые экзотические предложения даже комментировать не хочется», — высказала она свою позицию.

Две причины для аборта

При этом спикер Совфеда призвала добиться того, чтобы аборты в России можно было проводить только по двум причинам — в случае насилия над женщиной или по медицинским показаниям. Она подчеркнула, что страна «уже к этому движется», однако «эффективность работы надо повышать».

По словам сенатора, за последние пять лет их количество в России снизилось на 25%, однако «цифры пока очень тревожные». Кроме того, она отметила рост числа бесплодных пар в стране.

«Часть этой проблемы — в том числе в искусственном прерывании беременности женщин, которые потом не могут стать матерью, несмотря ни на какие новые технологии», — считает Матвиенко.

Глава Совфеда выразила мнение, что основой политики в этом направлении должны стать убеждение, поддержка и конкретная помощь. «Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством», — сказала она.

В свою очередь заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой призвал для решения проблемы абортов премировать врачей, отговаривающих женщин от прерывания беременности.

«Уговаривать сделать аборт — это действительно аморально. При этом на федеральном уровне я бы пошел другим путем. Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным», — заявил Толстой.

Запрет абортов

Ранее ряд российских регионов отказался от проведения абортов в частных клиниках. В их числе — Курская, Челябинская и Липецкая области, Татарстан, Крым и Ханты-Мансийский автономный округ. Мордовия, Калининградская и Тверская область ввели штрафы за «склонение» женщин к прерыванию беременности. В Приморье, Нижегородской и Тамбовской области аналогичные меры обсуждаются.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что работа над выведением услуг абортов из частных клиник ведется на федеральном уровне.

При этом ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга в ответ на запрос профильного комитета Госдумы заявила, что инициатива требует доработки. В интервью «Коммерсанту» гендиректор объединения Александр Солонин заявил, что обвинения в финансовой заинтересованности проводить аборты голословны.

«Частным клиникам эта процедура коммерчески невыгодна. Гораздо прибыльнее осуществление скринингов беременных, консультации, обследование плода, сопровождение беременности на всем периоде, родовспоможение и педиатрия», — перечислил Солонин.

Он также подчеркнул, что лицензионные требования одинаковы и к государственной, и к частной медицине.

«Соответственно, принятие законодательного акта о введении ограничений по признаку формы собственности подрывает доверие к институту лицензирования и институтам органов контрольно-надзорной деятельности в целом», — сказал Александр Солонин.

На фоне ограничения абортов жители Калининградской области создали петиции с требованием остановить «женоненавистнические» действия, к кампании присоединились 30 тыс. человек. В Нижегородской области активисты обратились к губернатору региона Глебу Никитину с коллективным письмом, в котором говорится, что инициатива нарушает право женщин самостоятельно решать вопрос о материнстве.