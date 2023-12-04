«Нужно снизить накал риторики»: в России пообещали не запрещать аборты

Российские власти не будут запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — сказала спикер Совфеда.
Матвиенко обратила внимание, что подобные ограничения приводят к росту женской смертности и развитию рынка нелегальных услуг. Она призвала «снизить накал риторики» и «перенести обсуждение в плоскость здравого смысла». Сенатор добавила, что с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.
«Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой провокационными заявлениями, в том числе статусных людей, на мой взгляд, недопустимы. Некоторые экзотические предложения даже комментировать не хочется», — высказала она свою позицию.
Две причины для аборта
При этом спикер Совфеда призвала добиться того, чтобы аборты в России можно было проводить только по двум причинам — в случае насилия над женщиной или по медицинским показаниям. Она подчеркнула, что страна «уже к этому движется», однако «эффективность работы надо повышать».
По словам сенатора, за последние пять лет их количество в России снизилось на 25%, однако «цифры пока очень тревожные». Кроме того, она отметила рост числа бесплодных пар в стране.
«Часть этой проблемы — в том числе в искусственном прерывании беременности женщин, которые потом не могут стать матерью, несмотря ни на какие новые технологии», — считает Матвиенко.
Глава Совфеда выразила мнение, что основой политики в этом направлении должны стать убеждение, поддержка и конкретная помощь. «Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством», — сказала она.
В свою очередь заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой призвал для решения проблемы абортов премировать врачей, отговаривающих женщин от прерывания беременности.
«Уговаривать сделать аборт — это действительно аморально. При этом на федеральном уровне я бы пошел другим путем. Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным», — заявил Толстой.
Запрет абортов
Ранее ряд российских регионов отказался от проведения абортов в частных клиниках. В их числе — Курская, Челябинская и Липецкая области, Татарстан, Крым и Ханты-Мансийский автономный округ. Мордовия, Калининградская и Тверская область ввели штрафы за «склонение» женщин к прерыванию беременности. В Приморье, Нижегородской и Тамбовской области аналогичные меры обсуждаются.
Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что работа над выведением услуг абортов из частных клиник ведется на федеральном уровне.
При этом ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга в ответ на запрос профильного комитета Госдумы заявила, что инициатива требует доработки. В интервью «Коммерсанту» гендиректор объединения Александр Солонин заявил, что обвинения в финансовой заинтересованности проводить аборты голословны.
«Частным клиникам эта процедура коммерчески невыгодна. Гораздо прибыльнее осуществление скринингов беременных, консультации, обследование плода, сопровождение беременности на всем периоде, родовспоможение и педиатрия», — перечислил Солонин.
Он также подчеркнул, что лицензионные требования одинаковы и к государственной, и к частной медицине.
«Соответственно, принятие законодательного акта о введении ограничений по признаку формы собственности подрывает доверие к институту лицензирования и институтам органов контрольно-надзорной деятельности в целом», — сказал Александр Солонин.
На фоне ограничения абортов жители Калининградской области создали петиции с требованием остановить «женоненавистнические» действия, к кампании присоединились 30 тыс. человек. В Нижегородской области активисты обратились к губернатору региона Глебу Никитину с коллективным письмом, в котором говорится, что инициатива нарушает право женщин самостоятельно решать вопрос о материнстве.