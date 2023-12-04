Новый этап операции ЦАХАЛ, идеи США по урегулированию. Как развивается война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля потеряла 401 солдата с момента эскалации конфликта

Потери ЦАХАЛ в войне с ХАМАС превысили 400 человек. После перемирия израильские военные объявили о проведении «не менее мощной» операции во всех районах сектора Газа, ведутся интенсивные обстрелы. Глава Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет заявил о готовности уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции. США предпринимают попытки урегулирования конфликта, предлагая для этого пять принципов послевоенного устройства Газы.

Трое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в боях с представителями движения ХАМАС в секторе Газа в воскресенье. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Военные уведомили семьи погибших солдат.

С учетом последних данных, потери ЦАХАЛ в войне с ХАМАС достигли 401 человека. Из них 75 погибли во время наземных маневров в секторе Газа. Почти все остальные потери Армии обороны Израиля приходятся на 7 октября — день внезапного нападения ХАМАС на юг страны.

Всего же в результате вторжения ХАМАС погибли 1,2 тысячи израильтян.

По сообщению Минздрава ХАМАС, почти за два месяца войны погибли свыше 15,5 тыс. палестинцев.

ЦАХАЛ обещает мощную операцию

ЦАХАЛ сообщает, что наносит удары по целям на территории всей Газы. В ночь на 4 декабря нанесены удары по 200 объектам ХАМАС.

«Войска ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре, расположенной внутри школы в Бейт-Хануне, из которой было совершено нападение на войска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ливанский телеканал Al Mayadeen утверждает, что израильские военные ведут «непрерывный артиллерийский обстрел» восточных районов Газы. По данным Al Mayadeen, под удар попали не менее 14 больниц. В результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа начался пожар, после которого несколько человек погибли и получили ранения.

Накануне глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные расширяют наземное наступление на все районы сектора Газа. По словам Хагари, эта часть операции будет «не менее мощная», чем та, которая проводилась на севере Газы.

«Это последнее предупреждение. Вы все — мишени», — написал в соцсети Х подполковник Авихай Адраи, работающий с арабоязычной аудиторией.

Он приложи картинку с 11 портретами лидеров ХАМАС, из которых девять уже уничтожены.

«У вас есть два варианта: сдаться и сложить оружие или остаться и встретить судьбу, подобную той, с которой столкнулись Виссам Фархат и Юнес Муштаха (лидеры ХАМАС, уничтоженные ранее. – «Газета.Ru»), — написал Авихай Адраи.

Глава Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявил, что Израиль готов уничтожать лидеров ХАМАС по всему миру, в том числе в Катаре и Турции.

Накануне израильские военные сообщили об уничтожении еще одного лидера ХАМАС — командира батальона Шати Хайсама Хуваджари. Он командовал боевиками во время рейдов на израильскую территорию 7 октября и «обеспечивал террористическую деятельность» в больнице «Аш-Шифа» в Газе.

Кроме того, беспилотники израильских ВВС обнаружили и нанесли удары по подвижным пусковым установкам на юге Ливана, из которых бойцы шиитской организации «Хезболла» вели обстрел северных районов Израиля.

США предлагают пять принципов урегулирования конфликта

The Times of Israel сообщает, что 4 декабря в Израиль прибудет высокопоставленная делегация чиновников из США во главе с вице-президентом Камалой Харрис, чтобы обсудить послевоенное развитие Газы.

Накануне Харрис обсуждала решение ближневосточной проблемы с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

«Вице-президент подтвердила поддержку Соединенными Штатами палестинского народа и его права на безопасность, достоинство и самоопределение. Она подчеркнула нашу приверженность решению о сосуществовании двух государств и сказала, что у палестинского народа должны быть четкие политические перспективы», — сообщается на сайте Белого дома.

Днем ранее вице-президент Харрис перечислила пять принципов, которые, как считают в США, должны лежать в основе урегулирования: никакого насильственного перемещения, никакой повторной оккупации, никакой осады или блокады, никакого сокращения территории и никакого использования Газы в качестве платформы для терроризма.

«Мы хотим видеть объединенные Газу и Западный берег под управлением Палестинской администрации, и голоса и чаяния палестинцев должны быть в центре этой работы. В определенный момент интенсивные боевые действия и фаза боевых действий завершатся, и мы приступим к реализации наших планов», — заявила Камала Харрис.