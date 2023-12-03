«Израиль стал слабее»: что сказал Киссинджер перед смертью о войне с ХАМАС Генри Киссинджер призывал не создавать независимую Палестину

Американский политик Генри Киссинджер в одном из последних интервью выступил против создания независимого палестинского государства. По его мнению, палестинцы все равно будут стремиться уничтожить Израиль и прочного мира на Ближнем Востоке не будет. Киссинджер также заявил, что Израилю нужно больше помощи от США для прекращения конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке между евреями и арабами нельзя решить созданием двух независимых государств — Палестины и Израиля, заявил в одном из своих последних интервью бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, передает Politico.

«[Бывший премьер-министр Израиля Ариэль] Шарон сделал Газу ​​квазинезависимой, чтобы проверить, можно ли решить [проблему] созданием двух государств. На деле это привело к гораздо более сложной ситуации. За последние два года ситуация стала намного хуже, чем в 2005 году», — указал Киссинджер во время онлайн-конференции 18 октября.

По плану Шарона в 2005 году Израиль закрыл все еврейские поселения на территории сектора Газа и вывел оттуда свои войска. Примерно через два года власть в секторе полностью захватило радикальное движение ХАМАС.

По словам Киссинджера, «создание двух государств» не гарантирует прочный мир между Израилем и палестинцами~. Политик был уверен, что часть Палестины «будет полна решимости свергнуть Израиль». Он также заявил, что Западный берег надо отдать под контроль Иордана Частично признанное государство Палестина де-юре состоит из двух оторванных друг от друга территорий: сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Первый фактически контролирует ХАМАС, вторую часть делят Израиль и Палестинская автономия.

Киссинджер добавил, что сейчас Израиль должен вести переговоры не с ХАМАС, а с арабским миром. «Я не вижу, <...> чтобы прямые переговоры между Израилем и палестинцами были особы плодотворны», — отметил бывший госсекретарь.

Он добавил, что Израиль стал слабее по сравнению с окружающими его арабскими странами, чем был в конце войны Судного дня арабо-израильская война 1973 года, которую Израиль выиграл и захватил сектор Газа. По оценке Киссинджера, для прекращения текущего конфликта нужно более активное участие США.

Кроме того, политик оценил позицию России на Ближнем Востоке. Он указал, что до начала военной операции на Украине в конфликте с арабами Россия поддерживала Израиль. «Если сейчас Россия вмешается, у нее два варианта: встать на сторону арабов или выступить в качестве посредника в кризисе, что было бы странно в свете украинской войны», — считал Киссинджер.

Как Киссинджер относился к Израилю и ХАМАС

Киссинджер рос в еврейской семье, бежавшей от нацистов в США, а потому последовательно поддерживал Израиль. Однажды он заявил, что «безопасность Израиля является моральным императивом для всех свободных народов». В Белом доме политик занимал пост госсекретаря в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Именно Киссинджер был ключевой фигурой в войне Судного дня — он убедил американское правительство обеспечить Израиль оружием, а также способствовал началу прямых переговоров между противниками.

Оценивая текущий конфликт, Киссинджер указывал на частичную вину Евросоюза в произошедшем. ХАМАС не атаковал бы Израиль, если бы не был уверен, что это можно сделать без серьезного вреда для себя «при поддержке своих соседей и молчаливом согласии других стран, включая Европу», пояснял политик. Он также отмечал, что своими действиями палестинские радикалы хотят мобилизовать арабский мир против Израиля и положить конец любой перспективе мирных переговоров. Подобные конфликты опасны тем, что могут разрастаться из-за давления общественного мнения в арабских странах, предостерег экс-госсекретарь.

Политик добавил, что ХАМАС должен понести «определенное наказание» за свою агрессию. По словам Киссинджера, Израиль не должен поддаваться угрозам боевиков убить захваченных еврейских заложников. По его словам, ХАМАС продемонстрировал, что его невозможно умиротворить, и мирные переговоры с его лидерами бессмысленны.