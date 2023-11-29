«Это не наша война». НАТО отказалось передавать Украине летальное оружие В программу сотрудничества НАТО и Украины не вошли поставки летального оружия

В Брюсселе завершился саммит министров иностранных дел стран НАТО. В рамках встречи прошло первое заседание Совета Украина — НАТО, по этой причине в бельгийскую столицу прилетел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Представители стран-членов альянса в итоговом заявлении отметили, что НАТО продолжит предоставлять Украине необходимую нелетальную помощь, но поставок летального оружия не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Летальное оружие

По итогам встречи в формате НАТО — Украина из программы помощи Киеву на 2024 год исключили поставки летального оружия. «НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь», — говорится в заявлении глав МИД альянса.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил журналистам, что на отказе предоставить Киеву летальное оружие настоял Будапешт.

Венгерская сторона требовала, чтобы участие в программе было добровольным, а также настаивала, что поставки приведут к эскалации конфликта.

«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, но это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — цитирует слова дипломата Blikk.

Членство в НАТО

Украину не пригласят в НАТО на следующем саммите в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания совета Украина — НАТО.

«Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что <...> на следующем саммите Украина не получит приглашения <...>», — сказал политик.

Сийярто также указал, что, несмотря на многолетние протесты Будапешта из-за нарушения прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, Венгрия все-таки приняла участие в саммите.

«Украинцы становятся армией НАТО»

Страны Североатлантического альянса, несмотря на отказ от поставок ВСУ летальных вооружений, заявили, что остаются непоколебимыми в своих обязательствах по дальнейшему усилению поддержки Украины, «поскольку она продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ».

«Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона», — говорится в заявлении глав МИД.

«Вместе мы преобразуем Комплексный пакет помощи в многолетнюю программу, которая поможет восстановить украинский сектор безопасности и обороны.<...> В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО», — отмечается в коммюнике.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе подчеркнул, что украинская армия де-факто становится армией НАТО.

«Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с учетом наших возможностей и принципов управления», — цитирует министра ТСН.

Кулеба добавил, что не почувствовал среди западных партнеров какой-либо усталости от войны. «За закрытой дверью я услышал, и все это услышали и отметили категорическое «нет» любым намекам на усталость от войны. И не менее категоричное «да» продолжению и увеличению поддержки Украины», — резюмировал министр.