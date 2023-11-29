«Это не наша война». НАТО отказалось передавать Украине летальное оружие

Летальное оружие
По итогам встречи в формате НАТО — Украина из программы помощи Киеву на 2024 год исключили поставки летального оружия. «НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь», — говорится в заявлении глав МИД альянса.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил журналистам, что на отказе предоставить Киеву летальное оружие настоял Будапешт.
Венгерская сторона требовала, чтобы участие в программе было добровольным, а также настаивала, что поставки приведут к эскалации конфликта.
«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, но это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — цитирует слова дипломата Blikk.
Членство в НАТО
Украину не пригласят в НАТО на следующем саммите в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания совета Украина — НАТО.
«Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что <...> на следующем саммите Украина не получит приглашения <...>», — сказал политик.
Сийярто также указал, что, несмотря на многолетние протесты Будапешта из-за нарушения прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, Венгрия все-таки приняла участие в саммите.
«Украинцы становятся армией НАТО»
Страны Североатлантического альянса, несмотря на отказ от поставок ВСУ летальных вооружений, заявили, что остаются непоколебимыми в своих обязательствах по дальнейшему усилению поддержки Украины, «поскольку она продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ».
«Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона», — говорится в заявлении глав МИД.
«Вместе мы преобразуем Комплексный пакет помощи в многолетнюю программу, которая поможет восстановить украинский сектор безопасности и обороны.<...> В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО», — отмечается в коммюнике.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе подчеркнул, что украинская армия де-факто становится армией НАТО.
«Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с учетом наших возможностей и принципов управления», — цитирует министра ТСН.
Кулеба добавил, что не почувствовал среди западных партнеров какой-либо усталости от войны. «За закрытой дверью я услышал, и все это услышали и отметили категорическое «нет» любым намекам на усталость от войны. И не менее категоричное «да» продолжению и увеличению поддержки Украины», — резюмировал министр.