Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс реагирует на первые предварительные результаты всеобщих выборов в Гааге, 22 ноября 2023 года

«Останавливать Путина не моя работа»: противники санкций победили на выборах в Нидерландах Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу «Партии свободы» на выборах

Крайне правая «Партия свободы» победила на досрочных парламентских выборах в Нидерландах. Ее руководитель Герт Вилдерс, прозванный СМИ «голландским Дональдом Трампом», призывает к отказу от санкций против России и выступает против поставок Украине истребителей F-16.

Крайне правая «Партии свободы» победила на досрочных парламентских выборах в Нидерландах, получив 37 мест в палате представителей (нижняя палата парламента), сообщила газета NL Times со ссылкой на Избирательный совет страны. Это первый случай, когда «Партия свободы» смогла попасть в состав правительства.

Такой успех стал неожиданностью для всех, включая самого лидера партии Герта Вилдерса, пишет издание The Economist.

«Я в политике уже 25 лет, и это самый счастливый день в моей политической жизни», — прокомментировал победу 60-летний Вилдерс.

Всего в палате представителей 150 мест. Вторым после подсчетов результатов оказался альянс левых (Партия труда и «Зеленые левые»), они получили 25 мест. Третье место заняла Народная партия за свободу и демократию, получив 24 мандата. Всего в голосовании поучаствовали 77,7% избирателей — больше 10 млн человек.

Парламентские выборы должны были пройти в Нидерландах в 2025 году, но летом правительство ушло в отставку из-за разногласий по вопросу мигрантов. Приток беженцев в королевство резко вырос, и правящая коалиция не смогла договориться о необходимых мерах.

Победившая «Партия свободы известна радикальными взглядами насчет ислама . Так, ее лидер Вилдерс предлагал закрыть мечети и исламские школы в Нидерландах, отменить выдачу убежища беженцам-мусульманам и запретить Коран.

Во время выборов Вилдерс попытался смягчить свои высказывания, отметив, что может «заморозить» некоторые из своих наиболее резких взглядов на ислам.

СМИ прозвали Вилдерса «голландским Дональдом Трампом».

Как Партия свободы относится к России

Вилдерс считает, что Нидерланды должны выйти из санкций против России. Он указал, что антироссийские ограничения вредят самим голландцам.

«Разве может быть так, что мы вводим санкции, которые наносят больший вред нашему народу в Нидерландах, чем России? Вы совсем сошли с ума?» — заявил политик во время дебатов.

В ответ на вопрос, как он собирается «остановить» президента России Владимира Путина, Вилдерс ответил: «Это вообще не моя работа, и меня это не волнует». Он подчеркнул, что его избрали «для того, чтобы голландцы могли есть, пить и делать покупки», а не для «решения мировых проблем».

Лидер «Партии свободы» также выступает категорически против поставок истребителей F-16 на Украину. Вилдерс считает их «наступательным средством», поставки которого «втягивают Нидерланды в войну».

«Завтра будет конфликт между Мозамбиком и ЮАР, туда тоже пошлем оружие и деньги? Или завтра это случится между Индией и Пакистаном, и туда будем отправлять?» — интересовался политик.

Нидерланды поставляли Украине гаубицы, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы Stinger. В августе президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что королевство передаст ВСУ 42 истребителя F-16. Кроме того, Нидерланды готовят у себя украинских летчиков.

МИД России со своей стороны пока осторожно оценивает перспективы работы с новым правительством Нидерландов.

«По итогам выборов им только предстоит сформировать правящую коалицию и приступить к работе. <...> Будем опираться на конкретные дела для выстраивания своей оценки», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.