«Их никто не ждет»: Володин поддержал Михалкова, отказавшегося работать с релокантами Володин: уехавших из России не ждут с распростертыми объятиями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые покинули страну после начала СВО, не ждут обратно с распростертыми объятиями. Депутат в очередной раз назвал уехавших «предателями» и заявил, что многие релоканты не смогли найти себе работу за рубежом. Володин ранее заявлял, что России не нужны граждане, которые переезжают из страны в страну. Что говорят российские политики об уехавших гражданах — в материале «Газеты.Ru».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал режиссера Никиту Михалкова, который отказался работать с россиянами, покинувшими страну. По словам политика, уехавших граждан России не ждут обратно «с распростертыми объятиями». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин утверждает, что «многие релоканты», которые сейчас вернулись в Россию, не смогли найти себе работу за рубежом.

«А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», – написал Володин (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По словам председателя Госдумы, у человека одна родина и он должен быть с ней в самых разных ситуациях. Володин поддержал режиссера Никиту Михалкова, который отказался работать с уехавшими россиянами. Тот ранее заявлял: «Я не хочу с ними работать и не буду». Тем, кто хочет сотрудничать с релокантами, режиссер предложил «ехать туда [за границу] и там с ними работать».

«Магадан» и другие угрозы

Председатель Госдумы неоднократно высказывался подобным образом в отношении уехавших россиян. Так, в октябре он предложил отправить релокантов в Магадан.

«Когда говорим о релокантах — тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. Вот это должно быть понимание», — подчеркивал Володин во время пленарного заседания палаты.

По словам депутата, России не нужны граждане, которые переезжают из страны в страну. Он призвал депутатов сделать все необходимое, чтобы таких релокантов в России не было.

Российские политики неоднократно выступали с предложениями лишить уехавших из России возможности зарабатывать в стране. Еще в июле 2022 года депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что покинувших РФ артистов нельзя пускать обратно, поскольку «нельзя давать зарабатывать тем, кто плюет в тебя». В декабре 2022 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призывал не пускать «предателей» в страну «до конца их дней».

В начале 2023 года лишить уехавших артистов источника заработка в РФ предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она также заявляла, что в ГД планировали сформировать рабочую группу по изучению возможных мер.

Среди предложений — конфискация имущества, лишение званий, блокировка счетов и многое другое.

Однако никаких реальных мер против уехавших россиян не было принято. Повышение налогов для покинувших страну, которое обсуждалось в Госдуме, вводить не стали. А поправки в Налоговый кодекс, которые Дума приняла летом, уравняли налоговую ставку для уехавших со ставкой оставшихся в стране.

Британская газета Financial Times пишет, что из России уехали более 820 тыс. человек, но около 15% из них вернулись на родину либо для улаживания своих дел, либо для постоянного проживания. По данным FT, их возвращению поспособствовали конфликты в Израиле и Армении. Кроме этого, релоканты – компетентные специалисты в России, а за границей, где другой уровень жизни, они теряют деньги и статус.