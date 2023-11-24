Мужчина прогуливается возле мемориала военнослужащим, погибшим в боях между Россией и Украиной, на площади Независимости в Киеве, ноябрь 2023 года

«Неизбежная цена за мир»: почему украинцы задумались об уступках России Bloomberg: ряд украинцев готовы на территориальные уступки России ради мира

Опросы показывают рост числа украинцев, готовых поддержать территориальные уступки России ради мира, сообщает Bloomberg. По данным Киевского международного института социологии, число сторонников уступок выросло с 10% до 14% за полгода, но большинство украинцев считают отказ от территорий неприемлемым. Как пишет Bloomberg, ситуация на фронте не меняется уже год, ВСУ не хватает боеприпасов и солдат, а Запад не может оказать Украине помощь в необходимом объеме. Союзники Киева опасаются, что Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией.

Некоторые украинцы готовы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опросы.

«Растущее меньшинство украинцев приходят к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, за год ведения боевых действий линия фронта практически не изменилась, а страны Запада «терпят неудачу» в своих попытках поставлять Киеву необходимые артиллерийские боеприпасы. При этом журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский «пока не думает о своей переговорной стратегии мирных переговоров».

Bloomberg не уточняет, о каких опросах идет речь. Исследования уровня готовности украинцев к территориальным уступкам регулярно проводит Киевский международный институт социологии. В последний раз такой опрос проводился с 29 сентября по 9 октября 2023 года, по его результатам, уступки поддерживают 14% респондентов – в мае 2023 года этот показатель составлял 10%. Всего в опросе участвовали 1 010 граждан Украины старше 18 лет.

«Абсолютное большинство населения – 80% (в мае 2023 года – 84%) - сохраняет уверенность в том, что никакие территориальные уступки неприемлемы», — говорится в отчете об исследовании.

У Украины мало оружия

Зеленский проводит переговоры с западными союзниками с целью получить больше финансовой и военной помощи. Так, в конце сентября этого года он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а октябре прибыл в Брюссель на встречу контактной группы по поддержке Украины со стороны стран НАТО и их союзников в формате «Рамштайн» .

По данным Bloomberg, украинский президент планировал заручиться поддержкой для обеспечения поставок вооружения после неудачного контрнаступления, однако внимание западных союзников Украины переключилось на конфликт Израиля и радикального движения ХАМАС на Ближнем Востоке.

В конце ноября министры обороны примерно 50 стран встретились, чтобы обсудить меры поддержки Украины. Несмотря на то, что они подтвердили готовность спонсировать страну, в частном порядке чиновники отмечают, что поставки вооружения замедлились, а оказание финансовой помощи приостановлено из-за внутренней политики союзников.

«За те недели, что прошли с тех пор, как Зеленский находился в Брюсселе, давление на Украину усилилось, чтобы она каким-то образом проложила путь к победе», – говорится в статье Bloomberg.

Журналисты издания отмечают, что Украина столкнулась с серьезными проблемами на фронте. Наступает зима, а у ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава. Москва продолжает наступать, а Киев не хочет отправлять на фронт больше солдат.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в беседе с The Economist заявил, что Украина находится в тупике. Зеленский с его оценкой не согласился.

Согласно данным Bloomberg, ресурсы у стран Запада ограничены и они задаются вопросом, стоит ли их распределять на помощь Украине. Действующему американскому президенту Джо Байдену «будет сложно» доказать необходимость поддержки Киева, когда его оппоненты обещают положить конец российско-украинскому конфликту за сутки. По результатам опроса Gallup, 41% американцев считают, что правительство страны делает для Украины слишком много.

Агентство также отмечает, что обе стороны конфликта «используют больше боеприпасов, чем могут восполнить». При этом «экономика Москвы находится в военном состоянии», что позволяет ей «более последовательно производить снаряды, беспилотники и другое оружие», в отличие от поддерживающих Украину США и Европейского союза, который ранее признал, что не сможет поставить Киеву обещанный 1 млн боеприпасов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал политику, которую выбрали западные страны в текущей ситуации. Он выступает против антироссийских санкций и ставит под сомнение победу Украины, так как ситуация на поле боя «практически не изменилась». Крайне правый депутат Герт Вилдерс, чья «Партия свободы» одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах, также заявлял, что деньги и военное оборудование лучше оставить для собственной армии.

Мирные переговоры

Зеленский неоднократно отвергал возможность мирных переговоров с Россией. При этом Bloomberg сообщает, что западные союзники обеспокоены, так как недостаток поддержки может вынудить украинского лидера пойти на переговоры с «позиции слабости» или позволить России прорваться через украинские линии, что лишит Москву стимула к переговорам.

Западные лидеры полагают, что Россия не остановится у границ Украины и пойдет дальше. Ситуация с оказанием помощи может измениться, если западные чиновники увидят возможность потенциального расширения конфликта.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что Киев готов к диалогу, но «с другим президентом России». В свою очередь глава РФ заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной. Одним из условий он называл отмену Киевом «декрета», запрещающего переговоры.

Украина поругалась с союзниками

Bloomberg также обращает внимание на конфликт Украины с «самым важным европейским союзником» — Польшей. В сентябре Варшава ввела запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, в ответ на это Киев подал иск во Всемирную торговую организацию.

После этого польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна «уже не передает на Украину никакого вооружения», так как «вооружается сама», что было истолковано как отказ Варшавы от поставок оружия Украине. Президент Польши Анджей Дуда пояснил, что речь шла исключительно о новом оружии, приобретенном с целью модернизации Вооруженных сил Польши.

Кроме того, Bloomberg напоминает о частичном отказе Словакии от оказания военной помощи Украине и действиях Венгрии, которая мешает Евросоюзу договориться о вариантах финансирования Киева и согласовать новые санкции в отношении России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также говорит о «большой усталости» от конфликта.

Зимой станет еще сложнее

Согласно данным Bloomberg, Украина вряд ли будет наступать зимой из-за погодных условий. Однако в Киеве опасаются, что Россия может произвести крупный удар по энергетической инфраструктуре, когда наступят холода.

Авторы статьи со ссылкой на неназванные источники в РФ утверждают, что у российской стороны есть два варианта: измотать украинскую армию или совершить мощный рывок на фронте в весенний период, — однако для осуществления второго варианта «потребуется непопулярная массовая мобилизация».

«Длительный военный конфликт мог бы укрепить роль Украины как важнейшего союзника Соединенных Штатов, аналогичного Израилю, и такое развитие событий стало бы серьезным геополитическим поражением для Москвы», — считает эксперт по обороне Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.