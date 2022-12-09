Сабли, пистолеты и серебро. С чем «Граждане рейха» хотели свергать власть в Германии

У подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии изъяли золото, серебро, пистолеты, мечи, электрошокеры и боевые каски. Кроме того, правоохранители конфисковали у «Граждан рейха» более €130 тыс. Обыски прошли более чем на 50 объектах, сообщает Spiegel. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Полиция Германии арестовала правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот. У задержанных участников группировки «Граждане рейха» были изъяты мечи, пистолеты, каски, а также золото, серебро и довольно большая сумма наличными (более €130 тыс.), пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Всего по делу задержаны 54 человека. Как сообщил изданию глава Федерального управления уголовной полиции Хольгер Мюнх, оружие, в том числе винтовки и боеприпасы, было обнаружено более чем в 50 квартирах, домах и кладовых.

Среди прочего, полицейские конфисковали сабли, ножи, электрошокеры, приборы ночного видения и табельное оружие сотрудников полиции, принадлежащее подозреваемым.

Как подчеркивает Spiegel, подозреваемые накануне совершили очередную попытку вербовки в свои ряды: несколько членов группы отправились 10 ноября в северную Германию на «конфиденциальную встречу», на которой присутствовали в итоге около 15 человек.

Кто входил в группировку

В состав группировки входили самые разные люди, указывают германские СМИ. Среди участников — шеф-повар, мастер-кровельщик, пилот, доктор юридических наук и классический тенор. Также заговорщиков поддерживала некая «богатая женщина-врач», которая отвечала за «духовные проблемы» и пожертвовала группе €20 тыс.

Также обвинения в подготовке переворота предъявлены главному инспектору Ивонн Г., работавшей в окружном управлении полиции земли Северный Рейн-Вестфалия в Минден-Люббеке. Ранее она уже привлекла внимание общественности как ковид-диссидент.

Другой обвиняемый — охранник из Нижней Саксонии, в течение длительного времени якобы находившийся в отпуске по болезни. Также в списке — главный инспектор Нижней Саксонии Михаэль Ф., известный как «гражданин рейха» и отстраненный от службы.

Группировка разделялась на гражданскую часть, называемую внутри «Советом», и военную часть, называемую «Новой германской армией». Три региональные группы в Баден-Вюртемберге, Саксонии и Тюрингии должны были в итоге сформировать первые «роты национальной безопасности».

В прокуратуре заявляют, что участники предполагаемой террористической группы были адептами идеологии Reichsburger, которая отрицает легитимность государственности ФРГ, испытывали глубокое неприятие к государственным институтам Германии и демократии в принципе, надеясь силой изменить строй. По предварительной версии, террористическая организация была создана «не позднее конца ноября 2021 года».

Утверждается, что «Граждане рейха» собирались создать временное правительство, которое «должно было вести переговоры о новом государственном порядке» в Германии с «союзными державами-победительницами во Второй мировой войне».

«Центральным контактным лицом в этих переговорах в настоящее время является исключительно Российская Федерация. Обвиняемый Генрих XIII П. Р. также уже установил контакты с представителями Российской Федерации в Германии. Однако, согласно расследованию, нет никаких свидетельств того, что контактные лица положительно отреагировали на его призыв», — отмечали в прокуратуре.

Для задержания участников группировки задействовали 3 тыс. полицейских. Руководитель МВД федеральной земли Тюрингия Георг Майер назвал операцию по предотвращению госпереворота «беспрецедентной в современной истории Германии». В контрразведке при этом подчеркивают, что «немецкие органы безопасности в целом все время держали ситуацию под контролем».