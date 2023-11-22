В России заявили о вероятности обмена Киевом скифского золота на поставки оружия

Скифское золото, которое, по заявлениям Минкультуры Украины направят Киеву, может пойти на оплату поставок оружия. Такое предположение в беседе с телеканалом «360» сделала журналист Юлия Витязева.

До музеев скифское золото не доберется, а попадет в частные коллекции в обмен на мелкие поставки оружия, утверждает она. Свое мнение журналистка объяснила тем, что в Киеве активно ищут средства на покупку оружия и «уже продали все, что можно было продать».

«Поэтому скифское золото пойдет на оплату либо лоббирования украинских интересов, либо именно поставок оружия. Я вижу это только так», — заявила Витязева, добавив, что делает такие выводы на основе опыта жизни на Украине в течение 33 лет.

Если сделка состоится, то Россия будет «очень долго и нудно» искать и пытаться изъять скифское золото, заключила она.

Напомним, сегодня Минкультуры Украины заявило, что договорилось с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче коллекции скифского золота стране.

Об угрозе передачи экспонатов частным коллекционерам ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов. Центральный Музей Тавриды заявлял о планах продолжить судиться за возвращение скифского золота.