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«Участие неуместно»: Армения отказалась от заседаний ОДКБ

Спикер парламента Армении заявил, что не поедет в декабре на заседание ОДКБ

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Асатур Есаянц/РИА Новости
Спикер парламента Армении Ален Симонян считает неуместным участие в заседании ОДКБ в декабре. Он заявил, что организация не выполняет своих обязательств перед его страной, но призвал не считать, что действия Еревана говорят о «замораживании отношений» с партнерами. В ноябре во встрече в Минске отказались участвовать премьер страны Никол Пашинян и глава минобороны Арарат Мирзоян.

Спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что не будет присутствовать на заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре. Его слова привело РИА Новости.

«В нынешней ситуации мое участие неуместно», — заявил чиновник.

Он добавил, что о своем решении уже оповестил коллег по организации, но они ему ничего не ответили. По мнению Симоняна, ОДКБ не выполняет и ранее не выполняла своих обязательств перед Арменией. Несмотря на это, республика не собирается выходить из организации и продолжает свои отношения с ней.

«Это ни в коем случае не замораживание отношений», — подчеркнул он.

«Армения перешла точки невозврата»

22 ноября в Минске состоялось заседание Совета глав министерств обороны ОДКБ, а 23 ноября пройдет саммит. Министр обороны Армении Сурен Папикян тоже отказался участвовать в мероприятии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также глава МИД страны Арарат Мирзоян также проинформировали коллег, что не смогут приехать в Белоруссию.

«Армения уже не участвует в учениях ОДКБ, а также отказывается принимать эти учения у себя. Естественно, продолжением этого является неучастие в этом саммите ОДКБ, потому что там нам говорить уже нечего, все сказано, и слушать уже нечего, потому что нам тоже все сказали, и с этим все ясно.

Понятно, что, исходя из этого, Армения начала предпринимать шаги в сторону Запада. По моим убеждениям, Армения уже перешла все возможные и невозможные точки невозврата», — сказал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) вице-председатель армянской партии «За республику» Рубен Меграбян.

По данным ТАСС, Армения не была представлена на заседании. Более того, страна попросила снять с повестки заседания документ о помощи республике, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов:

«Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки».

Реакция России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Арменией в рамках ОДКБ.

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите (речь идет про 23 ноября. — «Газета.Ru). Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — сказал Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные решения руководства Армении не отвечают интересам армянского народа:

«Решение армянского руководства не участвовать в совместном заседании вышеобозначенных структур, речь идет о форматах совета министров иностранных дел, совета министров обороны, комитета секретарей советов безопасности 22 ноября и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября, вызывает, конечно, сожаление, мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности, стабильности этой дружественной нам страны».

В ведомстве считают, что действия Еревана отчетливо демонстрирует намерение переориентировать внешнюю политику.

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