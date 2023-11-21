«Экстремист с колониальным проектом»: что в мире говорят о новом президенте Аргентины

Российский сенатор Пушков допустил «катастрофу» в Аргентине из-за «правой либертарианской программы» избранного президента Хавьера Милея. Президент Венесуэлы Мадуро назвал нового аргентинского лидера «правым экстремистом с колониальным проектом» и заявил о приходе к власти «крайне правых неонацистов». В Бразилии потребовали от Милея извинений, а в США и ЕС заявили о готовности к сотрудничеству. Как мир встретил победителя президентских выборов в Аргентине — в материале «Газеты.Ru».

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что программа избранного президента Аргентины Хавьера Милея может привести страну к «окончательной катастрофе». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ввести доллар США вместо собственной национальной валюты, за любое нарушение — в тюрьму, нет денег — продавайте органы, никакого участия в БРИКС, друзья Аргентины — США и Израиль <...> Что-то то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — высказал свою оценку сенатор.

Он заявил, что Милей является избранником аргентинской молодежи, выразив мнение, что «не имеющие ни ориентиров, ни убеждений молодые люди с айфонами вместо мозгов голосуют не пойми за кого».

20 ноября было объявлено о победе Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине, во втором туре он набрал более 55% голосов. Новый глава государства вступит в должность 10 декабря. В ходе предвыборной кампании он предлагал ликвидировать Центральный банк, заменить песо на доллар США, отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. – «Газета.Ru»), а также не развивать отношения с Россией, Бразилией и Китаем.

Президент России Владимир Путин поздравил политика с избранием и выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами. Министерство иностранных дел РФ заявило, что выборы прошли «без серьезных нарушений», и выразило готовность к развитию двусторонних отношений.

«Печально для Латинской Америки»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказал мнение, что с избранием Милея к власти в Аргентине пришли «крайне правые неонацисты», планирующие «возглавить колониальный проект по всей Латинской Америке и Карибском бассейне».

«Это огромная угроза — приход правого экстремиста с колониальным проектом, абсолютно колониальным, подчиненным североамериканскому империализму», — высказал свою оценку глава государства.

Он обвинил Милея в стремлении «покончить с государством, с социальными правами» и желании «установить на континенте ультранеолиберальный проект». При этом Мадуро добавил, что Венесуэла «уважает голос аргентинского народа, который хотел себе такое правительство».

Президент Колумбии Густаво Петро, комментируя итоги выборов в Аргентине, выразил сожаление в связи с приходом к власти в стране «крайне-правых».

«Печально для Латинской Америки, посмотрим... У неолиберализма больше нет предложений для общества, он не может ответить на текущие проблемы человечества», — написал глава государства в соцсети X (бывшая Twitter).

При этом он назвал избрание Милея решением аргентинского общества.

В Бразилии требуют извинений

Cпециальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента потребовал от избранного аргентинского лидера извинений за оскорбления в адрес бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которого тот называл «коррупционером».

«Он неоправданно оскорбил президента Лулу. Ему как избранному президенту следует позвонить и извиниться. После того, как это произойдет, я бы [на месте президента Бразилии] подумал о возможности диалога», — сказал Пимента.

При этом сам Лула да Силва пожелал Милею удачи и успеха, назвал Аргентину «великой страной, которая заслуживает доверия», и подчеркнул, что Бразилия всегда будет готова к совместной работе с «братьями-аргентинцами».

США и ЕС готовы к сотрудничеству

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты «с нетерпением ждут» совместной работы с новыми властями Аргентины.

«Аргентина — это потрясающий партнер в регионе, и у нас много общих ценностей <...> Так что мы с нетерпением ждем работы с ним [Милеем] и его командой», — сказал представитель американской администрации.

Бывший президент США Дональд Трамп также поздравил Милея с избранием, выразив мнение, что новый президент «изменит свою страну и сделает Аргентину снова великой». Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск также заявил, что Аргентину при Милее «ждет процветание».

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель, комментируя победу Милея на выборах, заверил, что новое аргентинское правительство может рассчитывать на дальнейшее укрепление партнерства с ЕС.

«Аргентина является важным глобальным игроком, и ЕС надеется на сотрудничество с новым руководством для решения глобальных проблем», — подчеркнул он.