«Вы давно у нас не были, старейшины ругаются»: Кадыров позвал Путина в Чечню

Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина в Чечню. По его словам, приглашение просили передать местные старейшины, которые «ругают» Кадырова за то, что президент не приезжает в республику. Путин не ответил, примет ли приглашение. В последний раз он был в республике в 2011 году, когда занимал пост премьера.

Приглашение в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. С таким предложением Кадыров выступил на совещании по обновлению парка общественного транспорта в регионах, трансляцию которого вел Telegram-канал Кремля.

Кадыров напомнил о готовности выполнить любой приказ Путина, а также поблагодарил президента за уделяемое республике внимание. По его словам, на приглашении президента настояли старейшины.

«Вся республика восстановлена, но вы давно не были у нас. Я бы хотел передать от наших старейшин — они меня ругают за то, что вы не приезжаете в республику. <…> Просили передать, чтобы вы приехали в республику», — сказал глава Чечни.

По словам Кадырова, благодаря усилиям Путина для Чечни было сделано все, в том числе полностью восстановлены после двух чеченских военных кампаний автовокзалы, аэропорт и остальная инфраструктура.

Президент России в ходе совещания поблагодарил главу Чечни за приглашение и отметил, что все в республике сделано «руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа». Президент также рассказал, что когда-то думал о переносе столицы Чечни из Грозного .

«Был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что там было разрушено почти все до основания. Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный просто замечательный город», — сказал Путин. Он не ответил, примет ли приглашение главы Чечни.

Последний раз российский лидер посещал республику в 2011 году, тогда он занимал должность премьер-министра. В 2019 году Кадыров говорил, что президента ожидают в Чечне с визитом в 2020 году. Путин тогда пообещал, что приедет обязательно.

Осыпал почестями

10 октября Кадыров заявил, что Путину вручили высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова (учредили в 2004 году в память о президенте Чечни). По его словам, указ о присвоении российскому президенту этой награды подписали еще в 2007 году, но вручили ее только в 2023 году.

Как заявил глава региона, «все это время не было либо подходящего случая, либо повода», чтобы передать высшую награду Чеченской Республики человеку, который внес неоценимый вклад в ее восстановление и поддержал народ «в самый тяжелый период его истории».

Позднее в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Кадыров не награждал главу государства лично. По словам представителя Кремля, Путину передали награду.

7 октября во время флешмоба в Грозном, приуроченного к дню рождения Путина, Кадыров предложил ограничиться на выборах президента выдвижением единственного кандидата, которым, по мнению главы Чечни, должен стать действующий глава государства.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат: Владимир Владимирович Путин», — предложил глава региона.

Другим сценарием, по мнению чеченского главы, могла бы стать отмена выборов из-за продолжающегося военного конфликта, потому что «другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну». Глава Чечни назвал Путина «самым мудрым политиком и воином», а также честным и правильным человеком, «который никогда не бросает своих».