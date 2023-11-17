«Резервная мера»: Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией

МИД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией на случай, если сокращение количества работающих КПП не поможет снизить наплыв мигрантов. Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex заявило о готовности отправить свои силы к границе с РФ, чтобы не допустить роста числа нелегальных пересечений. В Кремле в свою очередь заявили, что Хельсинки совершил ошибку, «выбрав путь конфронтации».

Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией, передал MTV3 со ссылкой на собственные источники.

«В Министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы. Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится», — уточняет телеканал.

Ранее финский кабмин принял решение закрыть четыре пункта пропуска на период с 18 ноября до 18 февраля 2024 года. Это ближайшие к Петербургу КПП. Они будут закрыты с использованием физических барьеров и заградительных устройств, сообщил пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии. Ограждения установят ровно в полночь (01:00 мск 18 ноября).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Всего между Россией и Финляндией ранее действовали девять КПП. Первый был закрыт еще весной 2022 года. Оставшиеся четыре («Люття», «Суоперя», «Салла» и «Лотта») расположены на севере страны. Они будут работать по сокращенному графику, уточнили в Северо-Западном таможенном управлении. В Хельсинки заявляют, что закрывают погранпереходы из-за того, что Россия якобы помогает мигрантам добраться до границы.

При этом правительство Финляндии отмечает, что может отменить решение о закрытии КПП, если ситуация изменится.

«Решение будет отменено или изменено, если исчезнет необходимость предотвращения серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности», — говорится в сообщении на сайте финского кабмина.

«Путь конфронтации»

В Кремле в ответ на решение Финляндии заявили, что соседняя страна «выбрала путь конфронтации, что является ошибкой». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у двух стран всегда были взаимоуважительные отношения.

«У нас [с Финляндией] всегда были <…> отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, [было] взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации», — сказал представитель Кремля.

Жители Финляндии в свою очередь собирают подписи под петицией к властям страны с просьбой отменить решение о закрытии КПП на границе с Россией. Обращение, опубликованное на сайте Adressit. com, за сутки подписали более 4,5 тысячи человек , большая часть из них — финны. Многие при этом указывают, что в РФ у них остались родственники и закрытие погранпереходов помешает им видеться.

«Что говорит Конституция о мобильности и свободе людей? Мы не преступники, хотя мы интернациональная семья», — задается вопросом автор петиции Петри Маттинен.

«Мигранты как инструмент»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне поддержала закрытие КПП на границе Финляндии и России.

«Я поговорила по телефону с финским премьер-министром Петтери Орпо, который проинформировал меня о ситуации на границе с Россией. Использование мигрантов в качестве инструмента постыдно. Я полностью поддерживаю меры, принятые Финляндией», — написала фон дер Ляйен в соцсетях.

«Я также благодарю финскую погранслужбу за защиту наших европейских границ», — добавила она.

Агентство ЕC по контролю границ Frontex готово отправить свои силы к границе с РФ, чтобы помочь в решении проблемы, вызванной недавним ростом числа нелегальных пересечений, пишет Helsingin Sanomat.

Точное время прибытия тоже пока неизвестно, сообщает газета.

Последние часы

Днем 17 ноября с автобусного вокзала Петербурга отправились последние два рейса до Хельсинки, пишет «Фонтанка». Многих пассажиров, живущих на две страны и в срочном порядке купивших билеты, провожали родственники.

«Придется опять, как в «корону», когда было закрытие длительное, общаться по WhatsАpp и через интернет-телефонию. Точно до февраля будем безвыездные, а там будет понятно, какая ситуация», — говорит живущая в городе Лаппенранта Елена.

Мигранты на велосипедах пытаются успеть попасть на финскую территорию через КПП «Торфяновка». На погранпереходе скопилась и очередь из машин с гражданами РФ, но она постепенно двигается.