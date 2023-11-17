Цензура, новый президент и Моргенштерн*. Что рассказал Песков студентам

Будущий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин, заявил в интервью студенческому каналу «МГИМО 360» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чиновник также выступил за цензуру и жесткие действия власти в военное время; рассказал об отсутствии колебаний на своей работе и высказал мнение о теоретической поездке рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на фронт.

Следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин. Или «другим, но таким же». Такое мнение в интервью студенческому каналу «МГИМО 360» выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться, но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах. Я не сомневаюсь, что он будет дальше нашим президентом», — отметил Песков.

Выступил за цензуру в военное время

В военное время нужны жесткие действия властей, считает Песков.

«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», — заявил Песков.

Представитель Кремля выступил за четкие правила в обществе в условиях военного конфликта.

«В военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — считает чиновник.

Пресс-секретарь Путина посоветовал взвешивать слова в адрес участников специальной военной операции на Украине.

«Где грань [между критикой и дискредитацией ВС РФ]? Я не могу ответить на этот вопрос. Она очень тонкая. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы посоветовал десять раз подумать», — сказал представитель Кремля.

Поклонником Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) не является

По мнению Пескова, всегда могут вернуться на родину те уехавшие, которые «запутались».

«Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно. Ведь мы все остались здесь — люди, которые болеют душой за свою страну. Вот эти люди уже их могут не принять. Они всегда примут тех, кто запутался, да и прощать их не за что, они не виноваты. Но тем, кто разинул рот на свою страну, будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас».

Чиновник не стал давать какие-либо гарантии безопасности рэперу Моргенштерну в случае его поездки на фронт (по примеру лидера группы «Звери» Романа Билыка), потому что «там парни крепкие, суровые». Артист в недавнем интервью Ксении Собчак заявил, что хотел бы вернуться домой, но не хочет делать никаких «политических высказываний».

Такие поездки на фронт, заявил Песков, нельзя считать «индульгенциями», позволяющими артистам выступать в обмен на выказанную лояльность.

«Постановка вопроса «так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо» — она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, наверное, это невыполнимо», - заявил Песков.

Также Песков рассказал, что «не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна». Но те «крохи», которые доносились его слуха, позволяют сказать, что Песков не является поклонником его творчества.

Делает свое дело без колебаний

Песков рассказал, что среди его друзей нет таких, с кем бы пришлось разрывать отношения из-за политических разногласий.

«Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду», — заверил представитель Кремля.

Песков рассказал, что убеждает некоторых друзей вернуться на родину.

«И я продолжу это делать», — пообещал он.

Отвечая на вопрос о том, что важнее — дружба с человеком или приверженность собственным взглядам, — представитель Кремля ответил:

«Я, понимаете, все-таки не сомневающийся юнец. Я достаточно состоявшийся человек, [у меня есть] свое мировоззрение, своя идеология. И то, чем я занимаюсь, не допускает возможности каких-то колебаний. То есть если ты колеблешься, ты не можешь заниматься тем, чем я занимаюсь», — считает пресс-секретарь президента РФ.

Дочь мажором не была, но стала карьеристкой

Собеседники коснулись темы семейной жизни. Песков заявил, что не страдает от публичности.

«У меня жена [Татьяна Навка] сама по себе достаточно знаменитая, публичная, и у нее была очень знаменитая и публичная жизнь еще до меня, до того, как мы поженились. Поэтому такие издержки определенные [существуют]», — рассказал Песков.

Говоря о своей 25-летней дочери Елизавете Песковой, он подчеркнул, что «она никогда не была ребенком-мажором».

«У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба, не только в России, она училась еще и во Франции, и она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях, и, собственно, никогда не была мажором. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя, и слава Богу, что сейчас устаканилось и все нормально. Тоже, кстати, стала такой изрядной карьеристкой», — сообщил Песков.