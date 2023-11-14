«Можно выразить лишь сожаление»: Кремль отреагировал на отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. Об этом армянский премьер сообщил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. До этого Пашинян не раз критиковал организацию, а также говорил об опасениях, что «ОДКБ выйдет из Армении».

В Кремле сожалеют о том, что премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», — сказал Песков.

Он добавил, что формат ОДКБ сохраняет актуальность, а те встречи, которые проводятся в рамках организации, это подтверждают.

О том, что Пашинян не намерен лететь в Минск, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«По инициативе белорусской стороны премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске.

Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», — говорится в публикации.

13 октября Пашинян не приехал на встречу глав СНГ в Бишкеке, сославшись на «ряд обстоятельств». На саммит приехали лидеры всех государств, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева. При этом на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде 5 октября армянский премьер побывал.

«То, что записано, не произошло»

В последнее время армянский премьер активно выступает с критикой ОДКБ, России и ее миротворческой миссии, которые не пришли на помощь республике во время ее конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

«Мы говорим об этом не впервые и говорили о том, что в мае 2021 года и в сентябре 2022 года Азербайджан осуществил агрессивные действия против Армении и оккупировал территории. В Договоре о коллективной безопасности и в уставе ОДКБ четко описаны действия, которые необходимо предпринять в случае агрессии против государства-члена («В случае совершения агрессии на любое из государств – участников все остальные государства – участники по просьбе этого государства – участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами». — «Газета.Ru»).

Того, что там записано, не произошло, и, конечно, это разочаровывает как правительство Армении, так и армянскую общественность», — заявил политик в интервью The Wall Street Journal.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заметила, что в интервью «выражается разочарование эффективностью ОДКБ» и «делается попытка приуменьшить значение связей Армении с Россией, принизить роль наших военных»:

«Касательно претензий Еревана к ОДКБ. Эффективность этой организации была убедительно продемонстрирована в ходе событий в Казахстане в январе 2022 г. В случае согласия руководства Армении разместить на территории республики наблюдательную миссию Организации многих проблем также можно было бы избежать. Однако вместо этого армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая под видом мониторинга занимается сбором разведданных против России и Ирана и плодит отчетность исключительно для Брюсселя».

«ОДКБ может выйти из Армении»

В сентябре Армения отозвала с должности постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова, занимавшего пост с 2018 года. Новый глава дипмиссии назначен не был.

В марте Пашинян утверждал, что его страна не собирается выходить из ОДКБ, однако опасается, что «ОДКБ выйдет из Армении».

«В Армении есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — отмечал политик на пресс-конференции в Ереване.