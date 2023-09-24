Пашинян назвал ОДКБ неэффективной. Теперь Армения надеется на МУС

События в Нагорном Карабахе показали неэффективность структур, в которых участвует Армения, и требуют пересмотра всей системы безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Армяне Карабаха до сих пор «находятся под угрозой этнических чисток», подчеркнул он. Подробнее о новом выступлении политика — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь записал видеообращение к нации, в котором заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны. Системы внешней безопасности, в которые сейчас вовлечена Армения, он назвал неэффективными.

«Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги», — подчеркнул политик.

По словам Пашиняна, последние события показывают, что «те системы безопасности и те союзники, на которых мы долгое время надеялись», на самом деле хотели продемонстрировать уязвимость Армении и невозможность для армянского народа «иметь независимое государство». Причем подобная политика «продолжалась десятилетиями» и не связана со сменой власти в стране в 2018 году, отметил премьер.

«Вызывает озабоченность, что вместо того, чтобы прислушиваться к нашей воле иметь независимое, суверенное, свободное и демократическое государство, некоторые наши партнеры в деле демонстрации нашей уязвимости в сфере безопасности прилагают все больше усилий, ставя под угрозу не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность, нарушая все нормы дипломатической и межгосударственной этики», — сказал Пашинян.

Премьер выразил надежду, что обеспечить безопасность Армении, в частности, позволит ратификация Римского статута Международного уголовного суда. «В декабре 2022 года всем нам стало очевидно, что ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении», — объяснил он решение ратифицировать Римский статут МУС.

В январе 2023 года власти Армении заявили, что отказываются от проведения учений ОДКБ на своей территории. В сентябре Ереван отозвал своего постпреда в ОДКБ.

В середине сентября Армения и США провели совместные военные учения Eagle Partner. Министерство обороны Армении заявило, что учения направлены на «повышение уровня оперативной совместимости» с силами США в международных миротворческих миссиях.

Армяне в Карабахе

Пашинян заявил, что военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность Армении, а также нарушили «дипломатическую этику отношений» и «взятые договорами обязательства».

«И если не будут созданы реальные условия для жизни армян Нагорного Карабаха в их домах и действенные механизмы защиты от этнических чисток, вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха единственное спасение своей жизни и идентичности увидят в исходе со своей родины, крайне увеличивается», — отметил он.

Причем ответственность за подобное развитие событий полностью ляжет на Баку, «взявший на вооружение политику этнических чисток», и на российский миротворческий контингент.

Ранее армянские власти объявили эвакуацию оставшихся без жилья семей из Нагорного Карабаха в Армению. Людей вывозят в сопровождении российских миротворцев. Пашинян заявил, что правительство страны «с любовью примет наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха».

В Армении уже подготовили 40 тысяч мест для потенциальных переселенцев.

Обострение в Нагорном Карабахе началось 19 сентября, когда Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции локального характера». По территории непризнанной НКР были нанесены ракетно-артиллерийские удары. Спустя неполные сутки боевые действия в Нагорном Карабахе завершились. В Степанакерте заявили, что прекращают огонь, признают власти Азербайджана «центральными» и намерены выстраивать диалог с Баку.