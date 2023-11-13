Главой МИД Британии стал Кэмерон, которому запрещен въезд в Россию

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон занял пост главы МИД страны. В своем первом комментарии в новой должности политик заявил о готовности помогать «обеспечивать безопасность и процветание» страны. В первом же комментарии Кэмерон заявил и о готовности поддержать союзников Британии в украинском кризисе.

О назначении Кэмерона сообщила пресс-служба правительства страны в соцсети Х.

«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития», — говорится в заявлении.

В своем первом заявлении на новом посту Кэмерон признал, что последние семь лет был вне политики. Но выразил надежду, что его опыт работы в качестве премьера и лидера Консервативной партии позволит ему помочь нынешнему премьеру Риши Сунаку — «сильному и способному» лидеру, с решениями которого он иногда был не согласен.

«Я хочу помочь ему обеспечить безопасность и процветание, в которых нуждается наша страна, и быть частью сильной команды, которая служит Соединенному Королевству», — заявил новый глава МИД страны.

В первом же заявлении Кэмерон назвал военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке «устрашающим набором вызовов».

«В прошлом Британии было мало моментов, когда было бы важнее объединение с союзниками, укрепление наших партнерских отношений и борьба за то, чтобы наш голос был услышан, чем в это время глубоких глобальных изменений», — написал Кэмерон в Х.

15-й раз за 200 с лишним лет

«Коммерсантъ» обратил внимание, что подобные возвращения во власть — большая редкость.

«За последние двести с лишним лет это — пятнадцатый случай. Самый свежий пример из прошлого — пятидесятилетней давности, когда экс-премьер лорд Алек Дуглас-Хьюм был назначен министром иностранных дел в 1970 году», — говорится в публикации.

Кэмерону предстоит войти в Палату лордов в качестве пожизненного пэра, чтобы стать министром.

Прежний глава МИДа Джеймс Клеверли назначен на должность министра внутренних дел. На этом посту он сменит Суэллу Браверман, которая была отправлена в отставку.

Старый знакомый

Дэвид Кэмерон возглавлял правительство Великобритании в 2010 — 2016 годах. На момент назначения ему было 44 года — он стал самым молодым политиком с 1812 года, занявшим этот пост (сейчас Кэмерону 57).

С поста британского премьера он ушел после того, как британцы на референдуме проголосовали за Брексит. Сам же Кэмерон выступал за сохранение членства в Евросоюзе, но организация плебисцита была одним из пунктов его предвыборной компании 2015 года.

После ухода с госслужбы, пишет ТАСС, Кэмерон работал на консультативных должностях в частных компаниях и занимал руководящие посты в благотворительных организациях.

В 2019 году в Великобритании вышли мемуары Кэмерона под названием «Под запись» (For the Record). Среди прочего в них политик рассказывает о своем опыте общения с российским президентом Владимиром Путиным. Кэмерон называл его «старомодным российским националистом».

При этом бывший британский премьер раскритиковал решение украинского руководства пытаться наступать в ДНР и ЛНР летом 2014 года:

«К концу августа повстанцы в Донбассе теряли территорию под натиском украинской армии. Мы должны были убедить Киев не провоцировать Россию еще сильнее. Но в итоге они сделали именно это, продолжив наступление», — написал Кэмерон.

В августе 2022 года МИД России внес Кэмерона в список людей, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию». С тех пор ему запрещен въезд в РФ.