«Только свиньи ходили на выборы». Дуда высказался о поляках, голосовавших при коммунистах

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя рекордную явку избирателей на парламентские выборы, заявил, что во времена Польской Народной Республики в стране голосовали только «свиньи». По его словам, до 1989 года понимающие ситуацию граждане не ходили на организованные коммунистами выборы. Дуда отметил, что поляки «повзрослели», и подчеркнул, что на текущий момент в стране «совершенно другая ситуация».

Польский президент Анджей Дуда на съезде профсоюза «Солидарность» назвал свиньями тех поляков, которые участвовали в выборах до 1989 года, то есть при коммунистической власти. Его слова цитирует РИА Новости.

«Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года... Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», — сказал Дуда.

По словам польского президента, во время существования Польской Народной Республики (ПНР) власти намеренно фальсифицировали процент явки избирателей.

«Люди, которые знали, как выглядит ситуация в стране, отдавали себе отчет в том, каким фарсом являются те, реализованные коммунистами, выборы... и просто на них не ходили. Объявлялись только какие-то заоблачные результаты явки, в то время, как в реальности избирательные участки пустовали», — заявил Дуда.

Польский президент уточнил, что во время парламентских выборов 15 октября 74,38% граждан пришли на избирательные участки — люди выстраивались в очереди, чтобы проголосовать, а часы работы некоторых участков пришлось продлить.

«Это его отношение к избирателям»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев в беседе с «Дума ТВ» заявил, что политик не должен себя вести подобным образом, ему нельзя так оскорблять свой народ.

«Отношение президента Польши к своим же гражданам должны в первую очередь оценивать сами жители Польши, потому что если он считает их животными, как он это говорит, то это его отношение в целом к своим избирателям», — сказал Хамзаев.

Депутат добавил, что поляки также должны определить, действительно ли есть у Польши суверенное право, однако «со стороны иногда бывает видно лучше». По его словам, избиратели дадут оценку заявлению Дуды на выборах.

Выборы в Польше

15 октября в Польше прошли выборы в Сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 мест из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в Сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

После оглашения результатов польский президент должен выбрать премьер-министра, который сформирует правительство. Затем парламентское большинство должно утвердить новый состав.

Дуда может поручить сформировать правительство либо ПиС, либо одной из оппозиционных партий, которые пока не договорились о совместной коалиции, но активно идут к этому. Оппозиция настроена против ПиС, они хотят отстранить ее от власти. При этом правящая партия все еще может заручиться поддержкой депутатов из других партий и получить парламентское большинство.

Оппозиция заявляет о своем намерении улучшить отношения с Европейским союзом, испортившиеся за то время, пока страной управляла ПиС. Все восемь лет, что «Право и справедливость» находится у власти, оппозиция и Европейский союз критиковали партию — частности, за изменение системы регулирования государственного телевидения, судебную реформу и введение в 2021 году фактического запрета на аборты.