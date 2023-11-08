«Исторический день». Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в союз, а также предоставить Грузии статус кандидата, «поддерживая европейское стремление граждан Грузии», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Формальное решение о начале переговоров должно быть принято на саммите в Брюсселе 14–15 декабря. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС, сообщается на сайте ЕК.

«Сегодня исторический день, потому что сегодня Еврокомиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии», — объявила 8 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (цитата по Reuters).

Формальное решение о начале переговоров должно быть принято на саммите глав государств и правительств в Брюсселе 14–15 декабря.

В заявлении ЕК говорится, что переговоры с Киевом начнутся, когда тот выполнит оставшиеся условия: активизирует борьбу с коррупцией, примет закон о лоббировании и усилит гарантии национальных меньшинств.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на рекомендацию ЕК. Он назвал ее значение ключевым для принятия лидерами ЕС в декабре политического решения о начале переговоров с Украиной. Шмыгаль также заверил, что украинские власти «не будут останавливаться на достигнутом».

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС.

«Мы полностью поддерживаем европейское стремление Грузии, европейское стремление граждан Грузии. Эти стремления должны быть учтены правительством. Им следует начать сотрудничать с оппозицией и организациями гражданского общества, и, конечно, им следует сосредоточиться на 12 рекомендациях, которые были выданы в прошлом», — заявила фон дер Ляйен.

Что будет с русским языком на Украине

Как утверждает источник РИА Новости в Брюсселе, ЕК не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком, оценивая готовность Украины к вступлению в ЕС .

«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских. Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — сказал европейский чиновник.

При этом он подчеркнул, что в ЕК крайне заинтересованы в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине согласно рекомендациям Венской комиссии.

«Здесь стране необходимо найти баланс — никто не говорит, что они должны получать образование только на их собственном языке. Венская комиссия в этой связи требует от Украины адаптировать законодательство, вести диалог с нацменьшинствами, что страна и делает», — добавил собеседник агентства.

Волынская резня

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью радиостанции Radio Zet заявил, что без эксгумации тел жертв Волынской резни Украина «не может и мечтать о том, чтобы вступить в Евросоюз».

«Без решения этого вопроса Украине не следует и мечтать о том, что она вступит в ЕС. Без решения этого вопроса не может быть многолетнего примирения с Украиной», — подчеркнул он.

Яблоньский добавил, что если Польша и будет находиться «в одном союзе с государством, с которым у нас важный спор», то все спорные моменты должны быть обязательно разрешены.

«На что мы хотим тратить»

На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году, но ей надо будет «выполнить домашнюю работу». Глава Евросовета в беседе с Der Spiegel подчеркнул, что «Украина и другие страны-кандидаты на вступление в ЕС должны активно и неуклонно проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

«Мы в Евросоюзе должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты, а также на что мы хотим тратить деньги», — указал Мишель.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе 28 февраля 2022 года. Через четыре месяца Европейская комиссия представила свое заключение по заявке, рекомендовав Совету предоставить Украине статус кандидата.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата.