«Перспективы скорой победы над Россией нет»: Боррель оценил ситуацию на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не увидел перспектив скорой победы Украины над Россией. Он призвал страны Евросоюза готовиться к продолжительному конфликту, предупредил о потенциальном сокращении помощи США Киеву и назвал принятие Украины в ЕС «главной гарантией безопасности». В Киеве ранее допускали скорое завершение боевых действий, а Владимир Зеленский обещал показать результаты на поле боя до конца года.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что возможность скорой победы Украины над Россией отсутствует. Такое мнение он высказал в своем обращении к конгрессу партии европейских социалистов (PES).

«У нас очень много проблем <...> В первую очередь Украина, где перспективы скорой победы над Россией нет», – сказал глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что европейские страны должны продолжать поддержку Киева и быть готовыми компенсировать потенциальное сокращение помощи от Соединенных Штатов, которое Боррель счел «вероятным».

По его словам, Россия рассчитывала одержать победу над Украиной за несколько недель, однако этого не произошло из-за сопротивления украинских сил и поддержки Запада. При этом дипломат подчеркнул, что Европа направила Киеву больший объем военной и экономической помощи, чем США, и напомнил, что Украина является претендентом на вступление в ЕС.

«Мы не военный альянс. Главная гарантия безопасности, которую мы можем дать Украине, – позволить ей присоединиться к европейской семье. Чтобы сделать это, мы должны сохранять единство и готовиться к продолжительному конфликту», – заявил Боррель.

Он добавил, что боевые действия продлятся дольше, «чем Россия думала», и обвинил РФ в «зависимости от войны». Сложившуюся в мире ситуацию глава дипломатии ЕС назвал «двойным тестом» для Европы, а второй проблемой назвал войну на Ближнем Востоке.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Борреля, напомнив, что в апреле 2022 года он говорил о необходимости одолеть РФ на поле боя.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала она в Telegram-канале.

Забег или тупик

10 ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук допустил скорое завершение боевых действий. Он сравнил конфликт с Россией с «забегом на 100 метров» и заявил, что «70 метров Украина уже пробежала», однако «последние 30 [метров] являются самыми тяжелыми».

Политик не исключил, что конфликт закончится «внезапно», но подчеркнул, что точной даты окончания военных действий не знает никто.

До этого президент страны Владимир Зеленский сообщил, что у Вооруженных сил Украины есть четкий план действий на 2023-2024 год, и пообещал, что украинская армия постарается добиться результатов на поле боя к концу текущего года.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», – сказал Зеленский.

1 ноября издание The Economist опубликовало интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, в котором тот заявил, что «глубокого и красивого прорыва» украинской армии «скорее всего, не будет». Он сравнил противостояние с Россией с Первой мировой войной и высказал мнение, что конфликт зашел «в тупик», для выхода из которого потребуется «огромный технологический скачок».

Зеленский с оценкой главнокомандующего не согласился и заявил, что ситуация на фронте «не патовая». Он также объявил о планах изменить стратегию ВСУ и сообщил, что в Киеве уже разрабатывают «разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России».

Россия уверена в своей победе

Российские официальные лица неоднократно выражали уверенность в победе страны в конфликте с Украиной. 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «победить Россию на поле боя невозможно», американским и украинским властям «давно пора» это понять.

6 ноября спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что для стран Запада «очевидна» невозможность военной победы над Россией. Президент РФ Владимир Путин также неоднократно заявлял, что российская победа «неизбежна».

Согласие с оценкой российской стороны также выражал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призывал Европейский союз разработать «план Б» по ситуации на Украине, так как стратегия, основанная на ожидании победы Киева на поле боя, провалилась.