Польша поставила Украине условие по вступлению в ЕС

Замминистра польского МИД заявил, что пока Украина не решит вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни, ей не стоит и мечтать о присоединении к ЕС. Поляки совместно с украинцами недавно нашли захоронение жестко убитых этнических поляков на территории Волынской области Украины. Варшава попросила Киев передать ей тела для дальнейшего исследования и захоронения, что пока сделано не было. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз (ЕС), пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни.

«Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», — сказал Яблонский.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что серьезный спор нужно решить до заключения союза со страной. По его словам, в противном случае Польше и Украине будет тяжело сотрудничать.

На Украине нашли массовое захоронение жертв Волынской резни

В конце октября этого года член совета министров Польши Михаил Дворчик в своих социальных сетях сообщил, что польские специалисты совместно с украинскими коллегами обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни.

«В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили коллективную яму, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села», — написал министр.

По его словам, Польша уже запросила у Украины разрешение на эксгумацию останков. Польские власти намерены провести исследование, а затем достойно похоронить погибших.

Польские специалисты более девяти лет искали на Украине места захоронения поляков. Им впервые удалось это сделать, написал Дворчик.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также прокомментировал находку в своих социальных сетях. Он пообещал «довести дело до конца», заверив, что специалисты продолжат искать останки. Министр добавил, что польский народ обязан тысячам жертв Волыни и их семьям. По его словам, правда о резне должна стать «мостом в будущее».

Волынская резня

До начала Второй мировой войны на территории современной Волынской области Украины проживали этнические поляки. В 1943-1944 годах Украинская повстанческая армия (запрещена в России) жестоко расправилась с местным населением. Точное количество жертв установить не удалось, однако, по разным оценкам, погибли от 50 до 100 тысяч этнических поляков. Они проживали примерно в 100 населенных пунктах на территории области.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Волынская резня была направлена на «чистку» территории с целью убрать поляков. В 2016 году государство признало произошедшее геноцидом и установило день памяти жертв — 11 июля. Варшава требует от Киева извинений, поскольку за столько лет это так и не было сделано.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина считает, что принести извинения должен действующий украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я сожалею, и, пожалуйста, простите нас», — эту фразу следует сказать президенту Украины, по мнению пресс-секретаря польского МИД.

По словам Ясина, Варшава взяла на себя ответственность за «преступления, совершенные нашим государством против украинцев», поэтому он требует аналогичного хода от Киева.

В июле этого года сейм — парламент Польши — заявил, что поляки и украинцы годами выстраивали примирение народов. Оно «должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны». Это требование закреплено в резолюции сейма.

При этом поляки призывают почтить украинцев, которые пытались противостоять преступлениям националистов.

Польша обвинила в произошедшем Россию

Еще в 2016 году глава военного ведомства Польши Антони Мачеревич обвинил Россию в событиях Волынской резни. Якобы Москва дала толчок кровопролитию и использовала в своих интересах украинских националистов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих социальных сетях задалась вопросом, выражает ли Мачеревич свое мнение или высказывает позицию Польши.

«Есть ли исторические события или природные явления, в которых Россия не виновата?» — спросила Захарова.

Представитель МИД написала, что подобные высказывания могут привести к разжиганию национальной ненависти.