Польша поставила Украине условие по вступлению в ЕС

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз (ЕС), пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни.
«Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», — сказал Яблонский.
Замминистра иностранных дел подчеркнул, что серьезный спор нужно решить до заключения союза со страной. По его словам, в противном случае Польше и Украине будет тяжело сотрудничать.
На Украине нашли массовое захоронение жертв Волынской резни
В конце октября этого года член совета министров Польши Михаил Дворчик в своих социальных сетях сообщил, что польские специалисты совместно с украинскими коллегами обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни.
«В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область, Украина) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили коллективную яму, в которой в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села», — написал министр.
По его словам, Польша уже запросила у Украины разрешение на эксгумацию останков. Польские власти намерены провести исследование, а затем достойно похоронить погибших.
Польские специалисты более девяти лет искали на Украине места захоронения поляков. Им впервые удалось это сделать, написал Дворчик.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также прокомментировал находку в своих социальных сетях. Он пообещал «довести дело до конца», заверив, что специалисты продолжат искать останки. Министр добавил, что польский народ обязан тысячам жертв Волыни и их семьям. По его словам, правда о резне должна стать «мостом в будущее».
Волынская резня
До начала Второй мировой войны на территории современной Волынской области Украины проживали этнические поляки. В 1943-1944 годах Украинская повстанческая армия (запрещена в России) жестоко расправилась с местным населением. Точное количество жертв установить не удалось, однако, по разным оценкам, погибли от 50 до 100 тысяч этнических поляков. Они проживали примерно в 100 населенных пунктах на территории области.
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Волынская резня была направлена на «чистку» территории с целью убрать поляков. В 2016 году государство признало произошедшее геноцидом и установило день памяти жертв — 11 июля. Варшава требует от Киева извинений, поскольку за столько лет это так и не было сделано.
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина считает, что принести извинения должен действующий украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я сожалею, и, пожалуйста, простите нас», — эту фразу следует сказать президенту Украины, по мнению пресс-секретаря польского МИД.
По словам Ясина, Варшава взяла на себя ответственность за «преступления, совершенные нашим государством против украинцев», поэтому он требует аналогичного хода от Киева.
В июле этого года сейм — парламент Польши — заявил, что поляки и украинцы годами выстраивали примирение народов. Оно «должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны». Это требование закреплено в резолюции сейма.
При этом поляки призывают почтить украинцев, которые пытались противостоять преступлениям националистов.
Польша обвинила в произошедшем Россию
Еще в 2016 году глава военного ведомства Польши Антони Мачеревич обвинил Россию в событиях Волынской резни. Якобы Москва дала толчок кровопролитию и использовала в своих интересах украинских националистов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих социальных сетях задалась вопросом, выражает ли Мачеревич свое мнение или высказывает позицию Польши.
«Есть ли исторические события или природные явления, в которых Россия не виновата?» — спросила Захарова.
Представитель МИД написала, что подобные высказывания могут привести к разжиганию национальной ненависти.