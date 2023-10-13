«Этих созданий хочется придушить». В чем обвиняют Арестовича* теперь и на Украине

Правоохранительные органы начали досудебное расследование в отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Поводом стала жалоба депутата Верховной рады Инны Совсун на слова Арестовича в ходе онлайн-тренинга, которые теперь ведет бывший советник офиса Зеленского. На таком семинаре Арестович сказал, что женщин «хочется трахнуть», а потом «придушить на хрен просто». Новоявленный коуч уже объяснялся, что его слова вырвали из контекста, это было шутливое обращение к аудитории.

Киевская полиция начала досудебное расследование в отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД в розыск). Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

«Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также у меня есть ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — говорится в сообщении Совсун в ее Telegram-канале.

Депутат приложила скан ответа из полиции.

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Из документа следует, что уголовное производство ведется по статье 300 УК Украины (пропаганда насилия и дискриминации). По ней предусматривается ограничение свободы на срок до трех лет.

«За этой историей нужен постоянный общественный контроль, — пишет в своем Telegram-канале Совсун. — Уверена, сам Арестович комментирует все на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы, поскольку понимает, что влип. Если дело доведут до логического завершения, это будет важный для Украины прецедент, доказательство, что закон один для всех, и безнаказанность — больше не норма».

Депутат не расслышала юмора

Совсун обратилась в полицию с заявлением в отношении Арестовича в конце сентября. Поводом стало его высказывание о женщинах.

«Что хочется сделать с этими созданиями? Придушить. Причем душить, не отпуская вообще. Сначала, конечно, хочется трахнуть, но потом, когда уже надоело, дальше хочется придушить на хрен просто. И после этого года три не размыкать пальцы, пока гарантированно не задушишь. С этим нытьем, с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, попыткой не пускать и так далее», — сказал Арестович на закрытом «психологическом семинаре» (цитата по Страна.Ua).

В другом отрывке Арестович говорит, что «женщина, как говорил мой знакомый, на мужчину должна смотреть, как на идола».

Арестович в интервью «Би-би-си Украина» заявил, что привлечение внимание к отрывкам его семинара — «направленная атака на репутацию», которая сделана очень «топорно». Фрагмент, утверждает Арестович, вырван из контекста.

«Я просто изображаю там мужчин, выдавая себя за такого мужчину, с их распространенными претензиями к женщинам», – объяснил Арестович.

Отрывок — это шутливое обращение к аудитории, объясняет экс-советник главы офиса президента Украины.

«Потому что я говорю, «мужики, пока нас женщины не слышат», а там (на онлайн семинаре. — «Газета.Ru») одновременно присутствует несколько сотен женщин. Ну если я говорю, что женщины нас не слышат, то, пожалуй, это юмор?», — говорит Арестович.

Он также объяснил, что целью семинара было как раз обучение «женщин истинному достоинству, а мужчин — правильному обращению с женщинами».

Другие обвинения Арестовичу

Алексей Арестович начал работать на должности внештатного советника офиса президента Украины в декабре 2020 года, а покинул пост — в январе 2023 года. Поводом для отставки стали слова в одном из стримов о том, что российская ракета, ставшая причиной гибели 46 человек в Днепре, попала в жилой дом из-за работы украинской ПВО.

В апреле 2022 года Генпрокуратура Донецкой Народной Республики возбудила в отношении Арестовича уголовное дело по обвинению в призывах к экстремистской деятельности.

В марте 2022 года Генпрокуратура Беларуси возбудила против него дело о призывах к причинению вреда национальной безопасности страны.

С начала спецоперации российских ВС на Украине Арестович был одним из самых узнаваемых медийных лиц украинской власти. Много просмотров набирали видеоролики с его участием с прогнозами развития военно-политической ситуации.

Арестович — подполковник ВСУ, служил в разведке. Создатель благотворительного фонда для психологической поддержки военным. Состоял в радикальных политических партиях. Был актером, увлекается теологией и эзотерикой.