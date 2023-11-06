«Не вижу перспектив победы Америки на Украине». США переложат на Зеленского вопрос о мире с Россией

США будут продолжать военную помощь Украине до тех пор, пока ее президент Владимир Зеленский не решит сам, что пришло время вступать в мирные переговоры. Об этом в своей колонке для газеты Le Figaro написал директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид. В последнее время разговоры о необходимости переговоров звучат все чаще, ведь ситуация на фронтах, кажется, зашла в тупик. Впрочем, Зеленский утверждает, что никто по этому вопросу на него не давит.

Власти США намерены предоставить украинским коллегам право самим решать, когда начинать мирные переговоры с Россией. Такое мнение в своей колонке для газеты Le Figaro выразил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

«Стратегия [президента США Джо] Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока [президент Украины Владимир] Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть, заявив, что украинцы уже все решили», — пишет Мид (цитата по ТАСС).

Американцы дважды потерпели поражение на Украине, считает ученый. Первый – когда не смогли удержать Россию от начала спецоперации, второй – при плохом планировании контрнаступления ВСУ и задержке военной помощи.

Сейчас положение на фронте стало тупиковым, добавил Уолтер Мид.

«Я не вижу перспектив победы Америки на Украине», — написал ученый.

NBC сообщает о «деликатных» переговорах с украинцами

В последнее время разговоры о возможном начале переговоров вокруг Украины звучат все чаще.

4 ноября телеканал NBC сообщил, что американские и европейские официальные лица начали «деликатные» обсуждения с Киевом возможных последствий переговоров для завершения конфликта. Во время этих разговоров в общих чертах обсуждалось, что Украине «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей». Эти беседы, по данным NBC, состоялись еще в октябре.

Такие переговоры являются прежде всего отражением тупиковой обстановки на фронте и политической ситуации в США и Европе, пишет NBC. Интерес к российско-украинскому конфликту снижается на фоне войны Израиля и движения ХАМАС. Киев, как сообщается, испытывает трудности с призывом в армию. Нет уверенности, что Украина предпримет еще одно весеннее наступление.

«Чиновники администрации Байдена обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, по словам официальных лиц, резервы, кажется, бесконечны», — говорится в публикации.

В материале указано, что американские чиновники считают, что «осталось время до конца года», прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

«Любые решения о переговорах принимаются самой Украиной», — при этом приводится в материале цитата пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

По ее словам, США сосредоточены на продолжении поддержки защиты Украиной ее свободы и независимости.

Впрочем, раньше и президент США Джо Байден говорил, что вопрос о возможном отказе Украины от части своих территорий является вопросом, зависящим только от Украины.

«Ничего об Украине без участия Украины», — так выразился американский лидер.

Оба президента не торопятся садиться за стол переговоров

«Никто сегодня не давит на меня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Он заявил, что «такого [переговоров] нет и не будет». При этом он отметил, что тема давления Запада на Киев с целью проведения переговоров поддерживается «даже украинцами».

Недавно Зеленский также заявил, что готов объяснить бывшему президенту США Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя урегулировать за сутки.

«Я приглашаю [бывшего] президента Трампа [на Украину]. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не сможет <...> принести мир [на Украину]», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он способен в течение 24 часов завершить конфликт на Украине в случае своего повторного избрания президентом США.

Добавим, президент РФ Владимир Путин публично заявлял о своей готовности к переговорам по Украине. Однако российский лидер, по всей видимости, ждет, когда украинская сторона проявит инициативу.

«Президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры», — сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

Украинской стороне в первую очередь необходимо отменить этот декрет.

«И объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложение наших китайских друзей», — заявил Путин.