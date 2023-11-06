В США назвали ошибочной тактику отношений с Россией с позиции силы

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Женеве, Швейцария,16 июня 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в конце апреля — начале июня 2021 года, пишет Foreign Affairs. По мнению автора, непреклонная позиция и разговор с позиций силы, которую избрал тогда Запад, вынудили Владимира Путина принять решение об использовании войск. Он был открыт к компромиссам, еще когда велась концентрация российских военных сил у украинских границ, считает Foreign Affairs. Однако даже в этой ситуации Запад не пожелал слушать Москву.

Президент РФ Владимир Путин принял решение начать специальную военную операцию на Украине в конце апреля — начале июня 2021 года. К такому выводу пришло американское издание Foreign Affairs.

Склонился к этому решению российский президент, по всей видимости, оценив реакцию США на наращивание военных сил у украинских границ весной 2021 года (тогда сообщалось, что РФ сосредоточила около 100 тысяч военнослужащих). Даже при появившейся угрозе Вашингтон продолжал высказывать поддержку украинцам и не пожелал вести переговоры с Москвой о внеблоковом статусе Украины.

«После апреля 2021 года Путин разумно пришел к выводу, что (президент США Джо) Байден никогда не захочет достичь с ним соглашения по Украине, которое в достаточной степени отвечало бы его интересам. И учитывая, что Соединенные Штаты и их европейские союзники увеличивали свою поддержку возможностей Украины в области обороны, разведки, кибербезопасности и обеспечения безопасности, Путин, возможно, рассчитал, что ему нужно вводить войска, пока у него еще есть такая возможность», — говорится в публикации Foreign Affairs.

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне говорил, что весной 2021 года в США считали, что Россия не собирается вводить войска в Украину, а концентрация сил действительно осуществлялась для проведения учений. Руководство США утвердилось в этом мнении после того, как Владимир Путин в конце апреля отдал приказ частично отвести войска от украинских границ после телефонного разговора с Джо Байденом.

Перемена настроения

Однако последующие комментарии и действия Владимира Путина, вероятно, свидетельствуют о принятом решение о начале СВО, считает Foreign Affairs.

9 июня в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину Путин, комментируя законопроект о коренных народах, заявил, что отрицательно относится к инициативе. По мнению главы государства, она «смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии».

Владимир Путин заявил, что коллективный Запад «наплевал» на интересы России, а вступление Украины в НАТО станет «красной линией». Президент РФ призвал задуматься о возможной реакции Москвы.

«То июньское выступление по телевидению было заметно более агрессивным и эмоциональным, чем публичные комментарии Путина во время его весеннего наращивания военной мощи, и, вероятно, ознаменовало начало кампании по мобилизации российской общественной поддержки вторжения», — пишет Foreign Affairs.

По мнению издания, Путин уже определился со своим решением ко встрече с Джо Байденом 16 июня 2021 года в Женеве. В противном случае на саммите бы обсуждались варианты ослабления напряженности на российско-украинской границе, шел бы какой-то торг. Но оба лидера на итоговых пресс-конференциях заявили, что Украина даже не обсуждалась.

«Похоже, что Путин к тому времени не видел особого смысла в попытках договориться с Вашингтоном о modus vivendi (условия, делающие возможными хотя бы временные мирные отношения между противоборствующими сторонами. – Прим. ред.) по Украине», — говорится в публикации Foreign Affairs.

Дилемма безопасности

Автор материала Питер Шредер обращает внимание на статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» (опубликована на сайте Кремля 12 июля 2021 года). По мнению Foreign Affairs, целью материала было обосновать свои намерения в отношении Украины.

В материале также рассматривается версия о том, что на решение Владимира Путина по Украине повлиял вывод войск США из Афганистана в августе 2021 года (такая версия популярна в США). Но Питер Шредер приходит к выводу, что эти события никак не взаимосвязаны.

В США многие посчитали, что в ситуации вокруг Украины при взаимодействии с Путиным нужно было выступать с позиций силы и решимости. А любая попытка переговоров продемонстрировала бы слабость и подтолкнула Путина к агрессивной политике.

«На самом деле, другой, важный урок вытекает из лучшего понимания сроков принятия решения Путиным: сила США и их преданность своим партнерам скорее мотивировали его, чем сдерживали. Это представляет собой классическую дилемму безопасности: усилия США по укреплению безопасности своих партнеров на периферии России рассматриваются Москвой как потенциальная угроза. Резкая реакция США на концентрацию войск Путиным весной 2021 года, по-видимому, стала последним доказательством, убедившим его в том, что он никогда не сможет использовать дипломатию для достижения своих целей», — говорится в материале Foreign Affairs.

Дальнейшая демонстрация силы со стороны США и сдерживание России может и вовсе подтолкнуть Владимира Путина к прямому военному ответу.

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать причины решения Путина <…> и полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать противоположную реакцию — или спровоцировать прямой конфликт с Россией», — заключает Питер Шредер.