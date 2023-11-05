Быстрое продвижение и неожиданные удары: Зеленский меняет стратегию боевых действий против России

Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC отверг обвинения в том, что военные действия против России «зашли в тупик», о чем ранее заявил главком ВСУ Валерий Залужный. Политик призвал США предоставлять больше финансирования Украине, а также попросил дать системы ПВО в аренду хотя бы на зиму. По его словам, ВСУ изменят стратегию, чтобы быстрее продвигаться вперед.

Планы «неожиданных ударов» по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах изменить стратегию в отношении России. При этом политик признал, что подобный сценарий невозможен без соответствующего оружия.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России», — сказал он в программе «Встреча с прессой» на канале NBC News.

Украинский лидер подчеркнул, что поддержка США крайне необходима, чтобы помочь пережить зиму. Стране по-прежнему не хватает беспилотников и систем ПВО.

Зеленский выразил уверенность, что ВСУ все еще могут одержать победу над Россией, при условии, что Соединенные Штаты и другие союзники продолжат предоставлять военную помощь — необходимую, чтобы бросить вызов воздушной мощи Москвы.

«Они (Россия. — «Газета.Ru») думали, что поставят нам мат, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупиковая ситуация», — отметил политик.

По его мнению, украинские военные по-прежнему более мотивированы, чем участвующие в СВО русские.

«Наше послание миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: дать нам какие-то системы ПВО, просто арендовать их, арендовать на какой-то период, особенно на зиму. Зима — очень трудный период», — заявил Зеленский.

Политик добавил, что западным союзникам важно продолжать поддерживать Украину, поскольку Киев защищает «общие ценности», такие как демократия. Владимир Путин, по его мнению, напротив, хочет «разделить Европу, ослабить Соединенные Штаты Америки, находить горячие точки, чтобы не было стабильности в Европе и на Ближнем Востоке».

Зеленский заверил, что у него «еще много сил», «много энергии».

«Это не значит, что мы хотим бороться всю жизнь, потому что цена высока, как я уже сказал», — пояснил глава государства.

«Все мы люди»

Ранее в статье для Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик и он уже не надеется на прорыв.

Главком также скептически отнесся к идее о том, что F-16 дадут Украине существенное преимущество. По его мнению, истребители не смогут переломить ситуацию, так как у России появились более дальнобойные системы ПВО.

Зеленский, комментируя слова военачальника, отметил, что Украина «бывала и в более сложных обстоятельствах». Он напомнил, что в самом начале военного конфликта многие тоже предрекали Киеву скорое поражение, однако этого не произошло.

Политик добавил, что понимает усталость от войны. «Все мы люди, независимо от своего статуса», — констатировал он.

Проблема с финансированием

О разногласиях в Киеве стало известно на фоне вынужденного сокращения Вашингтоном объемов военной помощи для ВСУ. По данным на 1 ноября, у Пентагона оставалось всего $5,5 млрд на поставку новых партий вооружений.

В Белом доме призвали конгресс побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных $60 млрд, чтобы показать, что США «решительно поддерживают Украину».

3 ноября палата представителей США одобрила пакет помощи одному Израилю в размере $14,3 млрд, документ не предусматривает поддержку Украины.

И в верхней палате конгресса, и в администрации лидера страны Джо Байдена уже заявили, что не станут пропускать законопроект.